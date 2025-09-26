Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

Falsa vítima é presa e polícia recupera dinheiro de assalto em Coxim

Investigação aponta envolvimento interno no crime e leva à prisão de quatro suspeitos em operação conjunta

Fernando de Carvalho

Polícia recuperou mais de R$ 30 mil - Foto: Divulgação/PCMS

Um assalto ocorrido na noite de quarta-feira (24) em um rancho de Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul, foi esclarecido em poucas horas pelas forças de segurança. A investigação apontou que uma das pessoas que se apresentava como vítima participou do planejamento do crime e passou informações privilegiadas aos assaltantes.

Segundo o registro policial, quatro homens encapuzados — dois armados e dois com facas — invadiram o local, onde estavam quatro pessoas. O grupo levou cerca de R$ 50 mil em dinheiro, celulares e uma motocicleta Yamaha/Fazer.

Suposta vítima era informante

As equipes da Polícia Civil identificaram contradições no depoimento de uma das pessoas presentes no rancho. As apurações mostraram que ela teria ajudado a planejar o assalto e simulado ser refém para despistar a polícia.

O principal articulador foi localizado em Rio Verde e preso com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

Além dele, foram detidos mais três pessoas apontados como executores do crime. A suposta vítima também foi presa ainda na delegacia.

Dinheiro recuperado e celulares apreendidos

Com os suspeitos, os policiais apreenderam celulares usados no assalto e recuperaram mais de R$ 30 mil do dinheiro levado, que estava enterrado na casa de um dos envolvidos.

Todos os detidos foram autuados por roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo

Trabalho conjunto agilizou prisões

De acordo com a Polícia Civil, o trabalho conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal possibilitou a rápida identificação e prisão dos suspeitos, além da recuperação de parte do valor levado.

*Com informações da PCMS

