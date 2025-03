Falso policial federal é preso por aplicar golpe em mulher em Ponta Porã

A Polícia Civil prendeu, na tarde de sábado (30), um homem de 25 anos que se passava por policial federal para enganar mulheres e aplicar golpes financeiros em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

A prisão foi efetuada por uma equipe do plantão integrado da Regional de Ponta Porã.

De acordo com as investigações, o suspeito se apresentava como policial federal lotado na cidade e alegava ser de São Paulo.

Ele ainda afirmava estar cursando medicina, mas dizia ter dificuldades para conciliar os estudos com as missões da corporação.

Uma das vítimas relatou ter conhecido o homem por meio de um amigo em comum e, ao longo de três semanas, manteve contato com ele pelas redes sociais.

Durante esse período, o golpista pediu R$ 150 emprestados, alegando problemas bancários.

Posteriormente, ele tentou extorquir R$ 7 mil, afirmando que o ex-marido da vítima estava envolvido em um processo por enriquecimento ilícito na polícia paraguaia e que o caso poderia ser arquivado mediante pagamento.

Desconfiada, a vítima entrou em contato com o ex-marido e ambos decidiram acionar a Polícia Civil.

Durante a abordagem policial, o suspeito se recusou a atender às tentativas de contato, tornando necessária a utilização de uma bomba de efeito moral para a entrada na residência.

No depoimento, o homem confessou que utilizava uma arma de Airsoft para se passar por policial federal em festas e para se aproximar de mulheres.

Ele também admitiu não possuir documentos falsos, mas costumava exibir rapidamente sua carteira de habilitação para enganar seguranças e acessar locais restritos.

O suspeito foi preso em flagrante e responderá pelos crimes cometidos. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar possíveis outras vítimas do golpe.