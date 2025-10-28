Veículos de Comunicação
ESTELIONATO

Falso técnico da Bracell é preso após enganar comerciantes em Bataguassu

Suspeito cobrava taxas inexistentes para hospedagem de trabalhadores e desaparecia após receber o dinheiro

Fernando de Carvalho

Suspeito cobrava taxas inexistentes para hospedagem de trabalhadores - Foto: Divulgação/PCMS
Suspeito cobrava taxas inexistentes para hospedagem de trabalhadores - Foto: Divulgação/PCMS

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (27), um homem suspeito de aplicar golpes em comerciantes de Bataguassu ao se passar por técnico de segurança da Bracell.

Segundo a investigação, ele exigia pagamentos de supostas taxas de vistoria ou de regularização de hospedagem para trabalhadores da empresa, o que gerava confiança entre as vítimas.

Pelo menos três restaurantes e pousadas da cidade teriam sido alvo do mesmo esquema. Após criar um vínculo com os proprietários, o suspeito solicitava transferências bancárias ou valores em espécie e, logo em seguida, desaparecia.

Procurada pela polícia, a Bracell confirmou que não possui qualquer relação com o investigado. A empresa reforçou que seus processos de contratação e vistoria acontecem apenas pelos canais oficiais, sem cobrança presencial ou intermediação por terceiros.

A Delegacia de Bataguassu orienta que quem reconheça o suspeito ou tenha sofrido golpes semelhantes procure a unidade para registrar ocorrência e contribuir com o avanço da investigação.

*Com informações da PCMS

