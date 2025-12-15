Veículos de Comunicação
Falsos juízes pedem carros e documentos no interior de MS

Estelionatários se passam por magistrados e tentam enganar servidores públicos com pedidos “sigilosos”

Karina Anunciato

O contato costuma ser feito por telefone (Foto: Reprodução/ Freepik)
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) emitiu um alerta após identificar um novo golpe aplicado contra prefeituras e órgãos públicos do interior do Estado. Criminosos estão se passando por juízes para pedir veículos oficiais e documentos pessoais, alegando a realização de diligências sigilosas.

Segundo os relatos recebidos pelo TJMS, o contato costuma ser feito por telefone. O golpista se apresenta como magistrado, diz precisar de um carro descaracterizado para uma suposta operação urgente e exige o envio de fotos do veículo, além de documentos e dados do motorista que faria o transporte.

Para aumentar a pressão e evitar checagens, os criminosos determinam sigilo absoluto sobre o pedido, afirmando que a diligência não pode ser comentada com outros servidores ou setores da administração pública.

Alerta do TJMS sobre Novo Golpe

O Tribunal reforça que nenhum juiz ou servidor do Judiciário faz esse tipo de solicitação por telefone. Pedidos oficiais, segundo o TJMS, são feitos apenas por meios institucionais, como ofícios formais, e-mails com domínio oficial ou sistemas próprios do Judiciário.

A orientação é que qualquer órgão público que receba solicitação semelhante não forneça informações e entre imediatamente em contato com a Direção do Foro da comarca para confirmar a veracidade da demanda, usando os telefones oficiais do Tribunal.

O TJMS destaca que a checagem prévia é a principal forma de evitar golpes e reforça o alerta para que servidores fiquem atentos a abordagens que envolvam urgência, pedidos de sigilo e solicitações fora dos canais oficiais.

