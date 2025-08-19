Veículos de Comunicação
ENTREVISTA

Falta de mão de obra qualificada desafia MS e amplia procura por cursos técnicos

Mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul exige atualização constante, e Senac expande oferta em áreas de saúde e tecnologia

Fernando de Carvalho

Mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul está exigindo atualização constante - Foto: Roni Silva/PMN
Mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul está exigindo atualização constante - Foto: Roni Silva/PMN

O mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul enfrenta um paradoxo: sobram vagas, mas falta mão de obra qualificada. A avaliação é da diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, que participou nesta terça-feira (19) do programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande.

Segundo ela, a dificuldade de encontrar profissionais preparados não é exclusiva do Estado, mas reflete uma tendência global diante das transformações tecnológicas e da chegada da inteligência artificial.

“O desafio é conectar o que está acontecendo no mundo com a necessidade de qualificação. Ninguém está imune a esse processo de atualização, seja quem já está empregado ou quem busca a primeira oportunidade”, afirmou Jordana.

Pleno emprego e exclusão periférica

Dados do segundo trimestre de 2025 apontam taxa de desemprego inferior a 3% em Mato Grosso do Sul, considerada situação de pleno emprego. Para Jordana, porém, esse índice não alcança parte da população que vive em áreas periféricas ou municípios afastados, onde muitas vezes a informação sobre cursos e oportunidades não chega.

Jordana Duenha nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: João Mário Balbueno/Portal RCN67

Para enfrentar essa barreira, o Senac expandiu a atuação além das cinco unidades fixas em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã. Em 2024, a instituição esteve presente em 69 municípios do Estado, em parceria com prefeituras, Sebrae e governo estadual.

Áreas de maior demanda

Entre os setores com mais vagas abertas estão o comércio e o varejo, especialmente para funções como repositor e operador de caixa. O segmento de alimentação fora do lar também se mantém aquecido, com procura constante por cozinheiros e garçons.

Já cursos técnicos em saúde e tecnologia têm praticamente garantia de empregabilidade. “Nos cursos de técnico em enfermagem e técnico em desenvolvimento de sistemas, só não sai empregado quem não quer. Muitas vezes as empresas procuram nossos alunos antes mesmo da conclusão das aulas”, destacou Jordana.

Do jovem aprendiz à graduação

O Senac oferece oportunidades a partir dos 14 anos, por meio do programa de aprendizagem, até a pós-graduação a distância. Em Campo Grande, duas unidades concentram a maior parte da oferta: o Senac Hub Academy, próximo ao Horto Florestal, e o Senac Turismo e Gastronomia, na Rua Antônio Maria Coelho, que mantém um restaurante-escola aberto ao público.

Histórias de transformação pessoal reforçam o impacto da qualificação. Jordana citou o caso de uma aluna de mais de 60 anos que concluiu recentemente o curso técnico em desenvolvimento de sistemas.

“Ela teve dificuldades no início, mas persistiu, foi apoiada pelos professores e colegas, e terminou a formação com muita alegria. Isso mostra que nunca é tarde para recomeçar ou mudar de carreira”, relatou.

Desafios e perspectivas

A diretora também destacou programas como o Voucher Desenvolvedor, voltado à formação técnica em tecnologia, e lembrou que a inovação está cada vez mais presente no dia a dia da instituição.

“Quem se conecta ao Senac acompanha de perto as mudanças do mercado e acessa oportunidades relevantes para a carreira”, completou.

Confira a entrevista na íntegra:

