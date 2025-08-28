Falta de revisão do Plano Diretor coloca arborização de Campo Grande em risco

A ausência de revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana (Pedau), previsto em lei desde 2011, levanta questionamentos sobre a prioridade da pauta ambiental em Campo Grande. O documento, que deveria ter sido atualizado em 2019, segue sem conclusão. Além disso, não possui instrumentos efetivos de aplicação, deixando a política de arborização sem respaldo concreto.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 42ª Promotoria de Justiça, instaurou inquérito civil para apurar o descumprimento da legislação. A investigação cobra do município a efetiva implementação de ações como a criação de viveiro de mudas. Além disso, exige fiscalização contínua, plano de manejo e campanhas de educação ambiental. Apesar de compromissos assumidos anteriormente, nada foi entregue de forma conclusiva à sociedade.

Impactos para a população

A falta de planejamento afeta diretamente a qualidade de vida urbana. Sem um programa estruturado, a capital enfrenta ilhas de calor cada vez mais intensas, perda de áreas verdes e maior vulnerabilidade diante das mudanças climáticas. A arborização urbana, deve ser tratada como parte da saúde pública e da sustentabilidade.

A promotora Andréia Cristina Peres da Silva alertou que a omissão compromete o conforto térmico, a saúde coletiva e a qualidade ambiental da cidade. Segundo ela, o município precisa assumir responsabilidades e dar transparência às medidas adotadas.

Contexto nacional e cobrança de resultados

A atuação do MPMS coincide com o lançamento do Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU), apresentado pelo Governo Federal em 2025, que busca orientar os municípios na criação e revisão de seus planos. Campo Grande, entretanto, ainda não conseguiu alinhar suas ações às diretrizes nacionais. Esse atraso compromete políticas locais de sustentabilidade.