Famasul faz primeira doação ao Fundo Clima Pantanal

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) oficializou, durante a assinatura do Pacto Pantanal na manhã desta quinta-feira (27), a primeira doação ao Fundo Clima Pantanal, no valor de R$ 100 mil. A iniciativa objetiva a conservação ambiental e o reconhecimento do papel dos produtores rurais.

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, destacou a importância da contribuição e ressaltou a necessidade de apoio aos produtores que atuam no bioma. Segundo ele, a manutenção da biodiversidade do Pantanal não pode ser uma responsabilidade exclusiva dos pecuaristas da região. “Acreditamos nesse projeto e queremos colaborar para que ele se fortaleça”, afirmou.

Além da doação, a Famasul anunciou a construção de uma escola em uma área de 246 hectares, recebida por meio de doação. A estrutura será voltada à capacitação e à educação, contando também com uma base para combate a incêndios florestais, uma pista de aviação e antenas do Senar On, permitindo o acesso à educação em regiões remotas do Pantanal.

O governador Eduardo Riedel celebrou a contribuição da Famasul e enfatizou o papel da sociedade civil no desenvolvimento do bioma. De acordo com ele, a participação ativa do setor produtivo reforça a importância da cooperação entre iniciativa privada e poder público para a preservação do Pantanal.

Produção sustentável no Pantanal

O Pantanal é a maior planície alagável do mundo e abriga uma biodiversidade rica, com mais de 1.200 espécies de animais. Atualmente, 85% da vegetação nativa do bioma está preservada, sendo que 95% das áreas pertencem a propriedades privadas.

A principal atividade econômica da região é a pecuária extensiva de corte, praticada de forma tradicional há mais de 300 anos. A atividade mantém um equilíbrio entre produção e conservação ambiental, contando com um rebanho de 4,1 milhões de bovinos e representando 22,3% do rebanho estadual.