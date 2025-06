Família é feita refém e criminoso morre em confronto com o DOF

Um criminoso morreu e outro terminou preso na madrugada desta segunda-feira (2) em Naviraí (MS), município do sul do estado, localizado a 358 quilômetros de Campo Grande, após a dupla invadir uma casa e manter uma família refém durante uma tentativa de roubo. O objetivo era levar o carro das vítimas até o Paraguai.

Segundo a Polícia Militar, dois homens encapuzados renderam o casal e os dois filhos pequenos ainda na noite de domingo, por volta das 21h. Um dos criminosos levou a camionete da família enquanto o outro mantinha os reféns sob a mira de uma arma, para que não pedissem ajuda ou acionassem a polícia.

Durante a madrugada, o veículo foi interceptado no município de Iguatemi, a mais de 90 quilômetros de Naviraí, por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) que bloqueavam uma estrada vicinal, em uma fiscalização de rotina. O condutor da camionete desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga.

Assaltante perseguido

O criminoso foi perseguido por vários quilômetros e, ao abandonar o veículo e seguir a pé por uma área de mata, efetuou disparos contra os agentes, que revidaram o ataque. O assaltante foi ferido e morreu no local.

Ao checar as placas da caminhonete da marca Toyota, a polícia não encontrou registros criminais e suspeitou que se tratava de uma tentativa de roubo. A equipe então acionou a Polícia Militar, na cidade de Naviraí, para verificar o endereço que constava no documento do veículo. Foi assim que a PM encontrou o segundo assaltante e a família feita refém.

Prisão em flagrante

Na casa, o outro bandido também resistiu à prisão e foi atingido por disparos e encaminhado com vida ao hospital da cidade. A PM isolou a área para perícia e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Naviraí.

Nenhum dos reféns ficou ferido e, até o momento, a identidade dos criminosos não foi divulgada.