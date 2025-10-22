Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INVESTIGAÇÃO

Família é investigada por manter esquema de fraudes fiscais e blindagem patrimonial

Grupo familiar teria acumulado mais de R$ 779 milhões e investigações apontam repetição de fraudes ao longo de décadas

Ana Lorena Franco

Família é investigada por manter esquema de fraudes fiscais e blindagem patrimonial

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) a Operação DNA Fiscal, contra uma organização criminosa suspeita de fraudar o fisco estadual e lavar dinheiro por meio de empresas de fachada. O grupo é acusado de causar prejuízos que ultrapassam R$ 779 milhões em débitos tributários inscritos na dívida ativa de Mato Grosso do Sul.

As investigações apontam a existência de três núcleos de atuação. O gerencial, formado pelos verdadeiros administradores, que controlavam as empresas sem aparecer formalmente nos registros. O núcleo de interpostos, composto por laranjas colocados como sócios para ocultar os beneficiários. E o financeiro, responsável pela movimentação de dinheiro em espécie e pela blindagem patrimonial com uso de empresas de fachada.

O grupo declarava, mas não recolhia o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) devido. Quando as dívidas aumentavam e havia risco de sanções, as atividades eram transferidas para novas empresas criadas com o mesmo modelo fraudulento, utilizando a mesma estrutura e mantendo fornecedores e funcionários. O esquema também envolvia sucessões empresariais simuladas e movimentações mensais superiores a R$ 1 milhão, segundo alertas de instituições financeiras.

O nome da operação faz referência ao vínculo familiar entre os investigados, que teriam repetido as práticas de fraude ao longo de décadas, passando o controle das empresas entre parentes e usando essas relações para esconder o patrimônio.

As ações foram cumpridas por equipes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), com apoio da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda. Mandados de busca e apreensão foram executados em endereços ligados a pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema.

Além das buscas, a Justiça autorizou o bloqueio de bens, a quebra de sigilo fiscal e o acesso aos dados apreendidos nos dispositivos eletrônicos. As provas serão compartilhadas com a Procuradoria Geral Do Estado (PGE) e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) para aprofundar as apurações.

O caso segue sob sigilo judicial.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos