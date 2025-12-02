Família pede doação de sangue para jovem ferido em acidente na Gunter Hans

Familiares e amigos mobilizam uma campanha de doação de sangue para Daniel Nogueira, que está internado em estado grave após bater o carro contra uma mureta na Avenida Gunter Hans, no sábado (29). Ele foi socorrido inconsciente pelo Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa.

Nas publicações, a família pede doações de qualquer tipo sanguíneo, que podem ser feitas tanto na Santa Casa quanto no Hemosul. Daniel passou por cirurgias devido a lesões em órgãos internos, além de fraturas na bacia, na perna e no braço direito.

As doações na Santa Casa podem ser feitas a partir de quarta-feira, das 7h às 11h. No Hemosul, os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h.