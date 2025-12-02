Família pede doação de sangue para jovem ferido em acidente na Gunter Hans

Familiares e amigos mobilizam uma campanha de doação de sangue para Daniel Nogueira, que está internado em estado grave após bater o carro contra uma mureta na Avenida Gunter Hans, no sábado (29). Ele foi socorrido inconsciente pelo Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa.
Nas publicações, a família pede doações de qualquer tipo sanguíneo, que podem ser feitas tanto na Santa Casa quanto no Hemosul. Daniel passou por cirurgias devido a lesões em órgãos internos, além de fraturas na bacia, na perna e no braço direito.
As doações na Santa Casa podem ser feitas a partir de quarta-feira, das 7h às 11h. No Hemosul, os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h.
O veículo de Daniel ficou destruído após o impacto. No banco do passageiro estava o estudante de Publicidade e Propaganda Ângelo Antônio Alvarenga Peres, de 24 anos, que não resistiu aos ferimentos.
VIA PERIGOSA
Na segunda-feira (1º), uma motorista de 66 anos perdeu o controle do veículo e bateu em um pilar de concreto no canteiro central da Avenida Gunter Hans, no Bairro Aero Rancho. Segundo testemunhas, a condutora não conseguiu desviar da estrutura, que permanece no local dois dias após o acidente que matou o estudante de Publicidade no mesmo ponto da via.