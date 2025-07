Família será indenizada após pitbull matar cadela durante passeio

Uma família de Campo Grande será indenizada em R$ 6 mil após ter a cadela de estimação morta durante um passeio de rotina. O ataque foi provocado por um cachorro da raça pitbull, que avançou contra o animal de pequeno porte e causou sua morte imediata.

O caso aconteceu enquanto a tutora e suas duas filhas, menores de idade, caminhavam com a cadela, que já vivia há oito anos com a família. Testemunhas relataram que o pitbull era conhecido na vizinhança por ser agressivo e por já ter atacado outros animais anteriormente.

As vítimas relataram forte abalo emocional e destacaram o vínculo afetivo com a cadela. A mãe chegou a iniciar acompanhamento psicológico após o ocorrido. Elas ingressaram com ação judicial por danos morais e obtiveram decisão favorável em primeira instância, com valores fixados em R$ 3 mil para a mãe e R$ 1.500 para cada filha.

O pedido de aumento da indenização foi negado em segunda instância. Ao analisar o recurso, a relatora do processo avaliou que o sofrimento relatado pela família ultrapassa o que seria considerado um simples aborrecimento, mas considerou que os valores determinados já atendem à finalidade de reparação e advertência.

A decisão reforça a responsabilidade dos tutores em casos de ataques causados por seus animais, especialmente quando há histórico de comportamento agressivo.

*Com informações do TJMS