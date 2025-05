Farmácia Popular começa a enviar alertas sobre medicamentos de uso contínuo

Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que participam do programa Farmácia Popular passarão a receber alertas sobre a importância de manter a regularidade na retirada de medicamentos.

A ação começou nesta semana com o envio de mensagens por WhatsApp, aplicativo Gov.br e caixa postal eletrônica.

O primeiro grupo a receber os avisos será formado por pessoas com hipertensão arterial que realizaram apenas três retiradas de medicamentos nos últimos 12 meses. De acordo com o Ministério da Saúde, esse comportamento pode indicar risco de interrupção no tratamento, o que aumenta as chances de agravamento da doença.

A previsão inicial é de que 270 mil mensagens sejam enviadas como parte de um teste. O público total estimado é de 3,5 milhões de pessoas com esse perfil.

Acompanhamento por mensagem e foco na adesão ao tratamento

O objetivo é lembrar os pacientes sobre a necessidade de seguir corretamente o uso de medicamentos de uso contínuo, como os indicados para hipertensão e diabetes. A estratégia também deve ser ampliada para incluir lembretes sobre vacinação e agendamento de consultas especializadas.

Além de reforçar a adesão ao tratamento, a ação busca melhorar o acompanhamento de usuários do SUS, especialmente os que podem estar deixando de seguir as recomendações médicas.

Como identificar mensagens confiáveis

Para evitar fraudes, o Ministério da Saúde orienta que o cidadão verifique se a conta no WhatsApp possui o selo azul de verificação da Meta, exibido ao lado do nome de remetente. As comunicações oficiais também podem ser conferidas:

Na caixa de entrada do app Gov.br

Em banner no site do Ministério da Saúde

Ao receber o aviso, o usuário será questionado se deseja continuar recebendo mensagens. A adesão é opcional.

*Com informações da Agência Brasil