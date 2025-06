Faturamento do turismo cresce 11,7% em MS e coloca o estado entre os que mais avançaram no país

Mato Grosso do Sul registrou um crescimento de 11,7% no faturamento do setor turístico entre janeiro e março de 2025, segundo levantamento da FecomercioSP com base em dados do IBGE. O desempenho coloca o estado entre os seis que mais avançaram no turismo no Brasil neste primeiro trimestre, superando a média nacional, que foi de 5,8%.

O bom resultado reflete a consolidação de atrativos como o Pantanal e a região de Bonito/Serra da Bodoquena, além de eventos regionais e do crescimento de nichos como o turismo de aventura e a pesca esportiva.

O avanço ocorre mesmo em um cenário de alta nas passagens aéreas e hospedagens, o que reforça a busca dos brasileiros por destinos alternativos e com bom custo-benefício.

“Mato Grosso do Sul trabalha com turismo segmentado, não tem praia nem Carnaval de grande porte, e mesmo assim foi o sexto estado que mais cresceu. Isso é reflexo de estratégias de promoção e apoio à comercialização adotadas nos últimos anos”, comentou o diretor-presidente da Fundação de Turismo, Bruno Wendling, . “Nosso Estado começa a se destacar em um cenário altamente competitivo, mesmo sem os fluxos altos das grandes cidades”, acrescentou.

Diversificação do turismo garante expansão

O crescimento em Mato Grosso do Sul acompanha tendências nacionais que apontam para maior movimentação em setores como hospedagem — que teve alta de 20,2% em março — e transporte aéreo de passageiros, com aumento de 8,7%.

Ambos os segmentos também se fortaleceram regionalmente com o aumento da conectividade aérea.

Outras áreas impulsionadas incluem a alimentação fora do lar, agências de viagem, atividades culturais e esportivas. O turismo tem movimentado pequenos negócios, ampliado as oportunidades de emprego e contribuído para o desenvolvimento de cidades fora dos grandes eixos urbanos.

*Com informações do Governo de MS