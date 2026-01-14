FCO injeta R$ 3,2 bilhões em MS e setor rural concentra recursos

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) injetou R$ 3,24 bilhões em Mato Grosso do Sul em 2025, volume recorde impulsionado principalmente pela forte demanda do setor rural, que concentrou 75% dos recursos liberados no Estado.

A participação do campo ficou bem acima da média histórica, enquanto o crédito empresarial perdeu espaço em um cenário marcado por juros elevados e incertezas econômicas.

Inicialmente, o repasse da Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) a Mato Grosso do Sul era de R$ 2,7 bilhões, mas o aumento da procura levou à ampliação gradual do montante até alcançar os R$ 3,2 bilhões ao longo do ano. Em períodos anteriores, a divisão dos recursos costumava ser mais equilibrada, com cerca de 60% destinados ao FCO Rural e 40% ao FCO Empresarial.

Na avaliação do secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, dois fatores ajudam a explicar a retração do empresariado urbano na busca por financiamento: o impacto do aumento da taxa Selic, que elevou o custo do crédito, e as incertezas sobre o desempenho da economia nacional.

Do volume aplicado no FCO Rural, 72% foram direcionados a pequenos e médios produtores, enquanto 28% ficaram com médios e grandes produtores. Segundo Beretta, essa distribuição reflete a diretriz do fundo de priorizar empreendimentos de menor porte, com a meta de aplicar ao menos metade dos recursos em projetos de micro e pequenos empreendedores, tanto no campo quanto na cidade.