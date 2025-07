Febre do “morango do amor” faz procura pela fruta explodir na Ceasa

A onda do “morango do amor”, sobremesa que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, provocou um aumento expressivo na procura pela fruta na Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), em Campo Grande.

Só na manhã desta quinta-feira (24), uma das distribuidoras estimou a venda de cerca de 6 mil caixas.

De acordo com o gerente da Casa do Morango, Fernando Higa, a alta na demanda surpreendeu, superando inclusive o volume de datas tradicionais do comércio, como Dia das Mães e Páscoa. “A partir desta semana, o mercado sentiu bastante a procura — explodiu”, relatou.

A sobremesa — composta por morango, brigadeiro branco e uma cobertura vermelha de açúcar caramelizado — caiu nas graças de consumidores e comerciantes, impulsionando o movimento na central de abastecimento.

O reflexo também foi sentido nos preços: a caixa com quatro bandejas da fruta teve reajuste de aproximadamente 35% em duas empresas que atuam no local.

Segundo Higa, o aumento nos valores começou nas regiões produtoras, como Minas Gerais, São Paulo e Sul do Brasil. “É a famosa lei da oferta e da procura. O produtor aumentou o preço lá na roça, e isso impacta para nós que vendemos ao comércio”, explica.

Na empresa Girelli Comércio de Frutas e Verduras, os estoques de morango zeraram já na quarta-feira (24). A expectativa é que o fornecimento seja retomado na próxima segunda-feira (28), com novos lotes vindos dos mesmos estados produtores.

“Quem sofre é a maçã do amor, que é pioneira e agora está em desuso”, brinca a vendedora Giselle Tenório, que também credita o aumento de vendas ao sucesso da nova sobremesa.

*Com informações da Ceasa/MS