ECONOMIA E COMUNIDADE

Feira apoiada pela Suzano fortalece renda de 120 familías no Maranhão

Iniciativa reúne produtores da região da Estrada do Arroz, em Imperatriz, e já beneficia 500 pessoas com a venda de alimentos e produtos artesanais sustentáveis.

Fernando de Carvalho e Adriano Hany

Iniciativa da Suzano reúne produtores da região da Estrada do Arroz, em Imperatriz (MA) - Foto: Adriano Hany/Portal RCN67
Iniciativa da Suzano reúne produtores da região da Estrada do Arroz, em Imperatriz (MA) - Foto: Adriano Hany/Portal RCN67

Criado para fortalecer a economia local e valorizar o trabalho de produtores da região da Estrada do Arroz, o Espaço Sustentabilidade, mantido pela Suzano em Imperatriz (MA), se tornou um ponto permanente de comercialização de produtos artesanais e sustentáveis.

O local reúne 35 feirantes, responsáveis pela venda de sabonetes, mel, biojoias e alimentos naturais, beneficiando 120 famílias e cerca de 500 pessoas. Somente no primeiro semestre de 2025, o espaço movimentou mais de R$ 118 mil, resultado de 12 mil produtos vendidos em 55 feiras realizadas dentro e fora da fábrica.

Entre as empreendedoras está Bárbara Pereira, de 29 anos, integrante da Pindowa, grupo que produz sabonetes e óleos naturais. Ela participa da iniciativa desde 2016 e conta que o espaço trouxe novas oportunidades para o grupo.

“Começamos com uma ferinha pequena e hoje temos um espaço fixo, onde várias comunidades mostram seus produtos. Agora, além da venda local, já exportamos sabonetes artesanais e estamos ampliando a produção com azeites e óleos”, contou.

Bárbara Pereira participa da iniciativa desde 2016 – Foto: Adriano Hany/Portal RCN67

O espaço reúne artesãos, apicultores, agricultores e produtores de mel e açaí, muitos deles apoiados por projetos sociais locais. Parte das vendas ocorre dentro da fábrica da Suzano, em Imperatriz, onde as feiras acontecem regularmente às terças, quintas e sextas-feiras, além da participação dos feirantes em eventos externos, como o Arraiá da Mira e a Expoimp.

De acordo com Diego Carrara, coordenador de relacionamento social, o projeto cria um elo direto entre os produtores e o público consumidor.

“O Espaço Sustentabilidade é uma oportunidade de aproximar as comunidades dos colaboradores e parceiros da empresa, além de dar visibilidade aos produtos e fortalecer pequenos negócios que transformam realidades”, afirmou.

O local abriga produtos de diversas iniciativas sociais apoiadas pela Suzano, como o Açaí Km 1700, voltado à produção de alimentos derivados do fruto; o Calismel, que incentiva a apicultura; o Estrela da Serra, que produz biojoias e itens de decoração com insumos naturais; e a Feira Livre do Pequiá, que fomenta a agricultura familiar.

Inúmeros produtos artesanais são vendidos na feira – Foto: Adriano Hany/Portal RCN67

