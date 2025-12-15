Feira Central de Campo Grande abre em dias especiais para compras de Natal

A Feira Central de Campo Grande funcionará em dias especiais neste período que antecede o Natal, ampliando o atendimento ao público e oferecendo mais opções para quem ainda não garantiu os presentes de fim de ano.

Além do funcionamento normal, o espaço abre excepcionalmente nesta segunda e terça-feira e também na próxima semana, nos dias 22 e 23 de dezembro. A medida busca facilitar o acesso dos consumidores que precisam de mais tempo para realizar as compras natalinas.

Durante os dias extras de funcionamento, os visitantes encontram bancas com promoções, variedade de produtos, opções de presentes, artesanato, lojas de importados e a tradicional gastronomia da Feira Central. O sobá, prato símbolo da cultura local, segue como um dos destaques entre as opções gastronômicas.