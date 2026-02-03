Feira de adoção da Subea acontece neste domingo na Praça da Bolívia

A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realiza no domingo (8), a primeira edição feira de adoção de cães e gatos de 2026 em Campo Grande. O evento acontece na Praça da Bolívia, das 9h às 12h.

Os animais foram previamente avaliados por veterinários e estão estão vermifugados e vacinados — no caso dos cães, com a vacina polivalente. Além disso, a castração dos pets adotados é garantida, sem custo para o novo tutor.

Para adotar um dos filhotes, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Serviço

Feira de Adoção de Animais – Subea

Data: Domingo, 8 de fevereiro

Horário: Das 9h às 12h

Local: Praça da Bolívia (Rua das Garças com Rua Aníbal de Mendonça)