Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

RESPONSABILIDADE

Feira de adoção da Subea acontece neste domingo na Praça da Bolívia

Interessados devem ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de residência

Ana Lorena Franco

Ação busca oferecer um novo lar para cães e gatos resgatados - Reprodução/Agência de Notícias MS
Ação busca oferecer um novo lar para cães e gatos resgatados - Reprodução/Agência de Notícias MS

A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realiza no domingo (8), a primeira edição feira de adoção de cães e gatos de 2026 em Campo Grande. O evento acontece na Praça da Bolívia, das 9h às 12h.

Os animais foram previamente avaliados por veterinários e estão estão vermifugados e vacinados — no caso dos cães, com a vacina polivalente. Além disso, a castração dos pets adotados é garantida, sem custo para o novo tutor.

Para adotar um dos filhotes, é preciso ter mais de 18 anosapresentar documento com foto e comprovante de residência.

Serviço

Feira de Adoção de Animais – Subea
Data: Domingo, 8 de fevereiro
Horário: Das 9h às 12h
Local: Praça da Bolívia (Rua das Garças com Rua Aníbal de Mendonça)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos