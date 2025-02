Feira do União retorna com opções de lazer e comércio na Capital

A “Feira do União” volta a funcionar com foco no incentivo à economia local e na oferta de espaços para comerciantes do bairro neste sávbado (1). O evento será realizado na Praça Generoso da Costa Benevides, a partir das 16h. O espaço recebeu nova iluminação e contará com atrações culturais.

O presidente da associação de moradores, Marinho dos Santos, afirma que a iniciativa busca gerar renda e fortalecer a identidade da comunidade. Para atrair os frequentadores, a praça onde será realizada a feirinha, contará com nova iluminação e também atrações culturais.

“Teremos barracas diversas com os moradores vendendo produtos que vão desde brechó e variedades, sem esquecer daquele pastel de feira que já é tradicional, além de espetinhos, bebidas e doces. São diversas opções de compras. Para quem deixou para última hora a compra de materiais escolares teremos barracas vendendo mochilas e materiais de papelaria, entre outros”, enumera o líder comunitário.