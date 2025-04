Feira de empregos tem 50 vagas exclusivas para jovens nesta quinta-feira

A Secretaria-Executiva da Juventude (Sejuv) realiza nesta quinta-feira (3), a partir das 12h, a “Academia do Emprego”, uma feira que disponibiliza 50 vagas de trabalho voltadas para jovens em busca de oportunidades no mercado. O evento acontece na sede da Sejuv, em Campo Grande, e conta com a parceria do Instituto Social Quintal Tia Jura. A iniciativa busca ampliar a empregabilidade, especialmente para quem está iniciando a trajetória profissional.

As vagas incluem posições como Jovem Aprendiz, atendimento, operador de produção, desossador e açougueiro, entre outras. Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais, como RG e CPF, prontos para participar de processos seletivos no momento. A entrada é gratuita, e não há necessidade de inscrição prévia.