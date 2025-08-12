Veículos de Comunicação
OPORTUNIDADE

Feira no Parque Ayrton Senna oferece mais de mil vagas de trabalho em Campo Grande

Evento nesta quinta-feira (14) reúne oportunidades de emprego, capacitação e serviços gratuitos à população

Fernando de Carvalho

Evento reúne oportunidades de emprego, capacitação e serviços gratuitos à população - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Evento reúne oportunidades de emprego, capacitação e serviços gratuitos à população - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Mais de mil vagas de emprego estarão disponíveis nesta quinta-feira (14) no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, durante a “Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro”.

O evento será realizado das 13h às 16h30 e contará com equipes de recrutamento de 20 empresas, oferecendo contratação imediata em diferentes áreas.

A programação inclui também a entrega de certificados a 1.460 participantes do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt) e a possibilidade de abertura ou atualização do cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine) — etapa obrigatória para quem deseja concorrer às vagas.

Parcerias serão formalizadas durante a feira, como convênios com a Aliança Empreendedora e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), além da participação do Senai-MS e da Escola Funsat, que prestarão orientações sobre cursos, capacitação e outros serviços institucionais.

A iniciativa faz parte das comemorações pelos 126 anos da Capital e também terá mais uma edição itinerante do programa Emprega CG, ampliando as oportunidades de recolocação profissional.

*Com informações da Prefeitura de CG

