Início Campo Grande

SOLIDARIEDADE

Feirão do Cincão terá mais de 3 mil itens a R$ 5 em Campo Grande nos dias 5 e 6 de novembro

Arrecadação será destinada ao atendimento de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer em Mato Grosso do Sul

Fernando de Carvalho

Feirão será realizado nos dias 5 e 6 de novembro - Foto: Divulgação/AACC-MS
O Feirão do Cincão será realizado nos dias 5 e 6 de novembro, em Campo Grande, com mais de três mil produtos a R$ 5, incluindo roupas, calçados, brinquedos, acessórios e artigos para casa, todos em bom estado de conservação. O evento acontece na sede da AACC/MS, das 8h às 17h, sem intervalo para almoço.

Além da oferta a preço único no auditório da instituição, haverá 20% de desconto em todas as peças do bazar e do brechó fixos da AACC/MS.

Evento arrecada recursos para atendimentos

Toda a renda será destinada ao custeio do acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento oncológico, bem como familiares que vêm do interior e até de países vizinhos.

As despesas incluem alimentação, hospedagem, medicamentos não oferecidos pelo SUS e manutenção da estrutura — que hoje custa cerca de R$ 350 mil por mês.

Segundo a instituição, somente em 2024 foram 317 pacientes atendidos, sendo 82 novos casos, com mais de 16,9 mil atendimentos multiprofissionais, 31,8 mil refeições servidas e quase 6 mil hospedagens oferecidas às famílias em tratamento.

Parte da arrecadação também será utilizada para reformas na Casa de Apoio, a fim de ampliar o conforto de quem depende do serviço durante o tratamento.

Expectativa de grande procura

Presidente-fundadora da AACC/MS, Mirian Comparin Correa reforçou que o público pode aproveitar boas compras e ainda contribuir com a causa:

“Esse Feirão será realizado em dois dias e estará repleto de ótimas oportunidades! Quem participa, além de boas compras, contribui diretamente com o cuidado de crianças e adolescentes com câncer de todo o Mato Grosso do Sul”.

A associação orienta o público a chegar cedo e levar água, protetor solar e chapéu, devido ao registro de filas em todas as edições do evento.

Serviço

  • Feirão do Cincão – AACC/MS
  • 📅 5 e 6 de novembro – 8h às 17h
  • 📍 Avenida Ernesto Geisel, 3475 – Orpheu Baís, Campo Grande
  • 📞 Informações: (67) 3322-8000 (telefone e WhatsApp)
  • 💳 PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito (parcelamento a partir de R$ 100)

*Com informações da AACC/MS

