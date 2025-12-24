Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

HABITAÇÃO

Feirão Habita Campo Grande movimenta mais de R$ 130 milhões em 2025

Feirão promovido pela EMHA reuniu construtoras e instituições financeiras e teve impacto econômico e social na cidade

Arthur Ayres

Iniciativa da Prefeitura e da EMHA realizou duas edições no ano e ampliou o acesso à casa própria para famílias de baixa renda - Foto: Divulgação/EMHA
Iniciativa da Prefeitura e da EMHA realizou duas edições no ano e ampliou o acesso à casa própria para famílias de baixa renda - Foto: Divulgação/EMHA

A Prefeitura de Campo Grande realizou, em 2025, a 9ª e a 10ª edições do Feirão Habita Campo Grande, evento voltado à habitação de interesse social que, ao longo do ano, movimentou mais de R$ 130 milhões na economia local. As ações foram coordenadas pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA).

As duas edições reuniram construtoras, incorporadoras, imobiliárias e instituições financeiras, com oferta de imóveis e condições facilitadas de financiamento. Segundo a EMHA, mais de 570 unidades habitacionais foram comercializadas com apoio de subsídio municipal, por meio do programa Bônus Sonho de Morar.

A 9ª edição ocorreu em agosto, enquanto a 10ª foi realizada em dezembro de 2025, ampliando o atendimento ao público e integrando a programação do Natal dos Sonhos. O objetivo, conforme o Município, foi ampliar o acesso à casa própria para famílias inscritas no cadastro habitacional.

Durante a última edição, o morador do bairro Tarumã, Ian Carlos de Souza, de 23 anos, conseguiu um subsídio de R$ 30 mil. Para ele, o valor foi determinante para iniciar o processo de aquisição do imóvel.

“Esse valor vai ajudar muito. Faz diferença para quem quer sair do aluguel”, afirmou.

Notícias Relacionadas

De acordo com a EMHA, além do impacto social, o Feirão também contribuiu para o aquecimento do mercado imobiliário e da construção civil, com reflexos na geração de empregos e na movimentação econômica da cidade. O diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques ressaltou o Feirão realizado durante a Programação de Natal do Município.

“O Feirão realizado durante o Natal é algo inédito. Em agosto, já havia sido um sucesso, e hoje estamos aqui testemunhando que é possível, basta oferecer oportunidades para as pessoas. Essa é a força da habitação de interesse social na nossa cidade. Além de gerar emprego e renda, fomenta o mercado imobiliário e contribui diretamente para o desenvolvimento urbano de Campo Grande”, afirmou o diretor-presidente.

A 10ª edição do Feirão contou com parcerias institucionais e apoio de empresas do setor imobiliário e de serviços. A Prefeitura informou que pretende manter o evento como uma das principais estratégias da política habitacional do Município.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos