Feirão Habita Campo Grande movimenta mais de R$ 130 milhões em 2025

A Prefeitura de Campo Grande realizou, em 2025, a 9ª e a 10ª edições do Feirão Habita Campo Grande, evento voltado à habitação de interesse social que, ao longo do ano, movimentou mais de R$ 130 milhões na economia local. As ações foram coordenadas pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA).
As duas edições reuniram construtoras, incorporadoras, imobiliárias e instituições financeiras, com oferta de imóveis e condições facilitadas de financiamento. Segundo a EMHA, mais de 570 unidades habitacionais foram comercializadas com apoio de subsídio municipal, por meio do programa Bônus Sonho de Morar.
A 9ª edição ocorreu em agosto, enquanto a 10ª foi realizada em dezembro de 2025, ampliando o atendimento ao público e integrando a programação do Natal dos Sonhos. O objetivo, conforme o Município, foi ampliar o acesso à casa própria para famílias inscritas no cadastro habitacional.
Durante a última edição, o morador do bairro Tarumã, Ian Carlos de Souza, de 23 anos, conseguiu um subsídio de R$ 30 mil. Para ele, o valor foi determinante para iniciar o processo de aquisição do imóvel.
“Esse valor vai ajudar muito. Faz diferença para quem quer sair do aluguel”, afirmou.
De acordo com a EMHA, além do impacto social, o Feirão também contribuiu para o aquecimento do mercado imobiliário e da construção civil, com reflexos na geração de empregos e na movimentação econômica da cidade. O diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques ressaltou o Feirão realizado durante a Programação de Natal do Município.
“O Feirão realizado durante o Natal é algo inédito. Em agosto, já havia sido um sucesso, e hoje estamos aqui testemunhando que é possível, basta oferecer oportunidades para as pessoas. Essa é a força da habitação de interesse social na nossa cidade. Além de gerar emprego e renda, fomenta o mercado imobiliário e contribui diretamente para o desenvolvimento urbano de Campo Grande”, afirmou o diretor-presidente.
A 10ª edição do Feirão contou com parcerias institucionais e apoio de empresas do setor imobiliário e de serviços. A Prefeitura informou que pretende manter o evento como uma das principais estratégias da política habitacional do Município.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande