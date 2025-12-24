Feirão Habita Campo Grande movimenta mais de R$ 130 milhões em 2025

A Prefeitura de Campo Grande realizou, em 2025, a 9ª e a 10ª edições do Feirão Habita Campo Grande, evento voltado à habitação de interesse social que, ao longo do ano, movimentou mais de R$ 130 milhões na economia local. As ações foram coordenadas pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA).

As duas edições reuniram construtoras, incorporadoras, imobiliárias e instituições financeiras, com oferta de imóveis e condições facilitadas de financiamento. Segundo a EMHA, mais de 570 unidades habitacionais foram comercializadas com apoio de subsídio municipal, por meio do programa Bônus Sonho de Morar.

A 9ª edição ocorreu em agosto, enquanto a 10ª foi realizada em dezembro de 2025, ampliando o atendimento ao público e integrando a programação do Natal dos Sonhos. O objetivo, conforme o Município, foi ampliar o acesso à casa própria para famílias inscritas no cadastro habitacional.

Durante a última edição, o morador do bairro Tarumã, Ian Carlos de Souza, de 23 anos, conseguiu um subsídio de R$ 30 mil. Para ele, o valor foi determinante para iniciar o processo de aquisição do imóvel.