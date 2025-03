Feirão Limpa Nome do Serasa termina hoje com descontos e parcelamentos

O Feirão Limpa Nome do Serasa chega ao último dia nesta segunda-feira (31), oferecendo a consumidores de Mato Grosso do Sul a chance de renegociar dívidas com descontos e parcelamentos especiais. A especialista em educação financeira da Serasa, Tamires Castro, participou de entrevista ao vivo na manhã de hoje no Microfone Aberto e, de acordo com ela, mais de 200 mil pessoas no estado já fecharam acordos, mas ainda há 800 mil consumidores que desconhecem valores pendentes. Desses, cerca de 300 mil estão com o nome negativado.

A iniciativa permite que os interessados consultem possíveis pendências e realizem a negociação por meio do site serasa.com.br, do aplicativo oficial ou diretamente em agências dos Correios. Segundo Tamires Castro, muitas dívidas podem ser pequenas, chegando a valores abaixo de R$ 100, mas ainda assim impedem o consumidor de obter crédito.