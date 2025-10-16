Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

EVENTO

Feirão MS Moradia transforma shopping em ponto de partida para o sonho da casa própria

Evento reúne construtoras, instituições financeiras e a equipe técnica da Agehab

Karina Anunciato

(Foto: Reprodução/ Governo de MS)
A partir desta quinta-feira (16), o Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, se transforma em um grande centro de oportunidades para quem sonha em sair do aluguel. Até domingo (19), o espaço recebe a 3ª edição do Feirão MS Moradia, evento que reúne construtoras, instituições financeiras e a equipe técnica da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) para facilitar o acesso à casa própria.

Mais do que uma feira de imóveis, o feirão propõe um ambiente de acolhimento e orientação, onde cada atendimento pode representar o primeiro passo rumo à conquista da moradia. O público encontrará diversas opções de empreendimentos habitacionais em diferentes bairros da capital, com a possibilidade de simular financiamentos, tirar dúvidas sobre o uso do FGTS e até atualizar ou realizar a inscrição no Banco de Inscritos da Agehab.

Bônus Moradia e Programas de Incentivo

Um dos grandes atrativos do evento é o Bônus Moradia, programa estadual criado em 2023 pelo Governo do Estado, que oferece subsídios de até R$ 32 mil por família para ajudar no pagamento da entrada de imóveis novos. O benefício pode ser somado a programas como o Minha Casa, Minha Vida e ao uso do FGTS. Desde o lançamento, mais de 5 mil famílias já foram contempladas.

O feirão é voltado principalmente para famílias com renda de até R$ 7.050, que muitas vezes encontram dificuldades para arcar com os custos iniciais da compra de um imóvel. Nesta edição, participam MRV, Tecol, Engepar, Click Imóveis, Sindimóveis, Fast Imobiliária, Luiz Rosa, Cesari e Link Imóveis, oferecendo condições especiais e oportunidades exclusivas.

Informações e Acesso ao Feirão

Durante os quatro dias de evento, o Feirão MS Moradia funcionará conforme o horário do shopping, com atendimento gratuito e acessível a todos os interessados.

Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, o feirão reforça o compromisso do Governo do Estado com o direito à moradia e o fortalecimento das políticas públicas habitacionais.

“O Feirão MS Moradia é uma ação que aproxima o cidadão do seu sonho, oferecendo informações, oportunidades e condições reais para que cada família possa conquistar sua casa própria. É uma alegria ver que o Bônus Moradia tem feito a diferença na vida de tantas pessoas, e seguimos trabalhando para ampliar esse alcance em todo o Estado”, afirma.

Mais do que um evento, o Feirão MS Moradia é um convite para recomeçar — uma porta aberta para quem quer sair do aluguel, construir segurança e escrever um novo capítulo da própria história.

