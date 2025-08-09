Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

HABITAÇÃO

Feirão oferece até R$ 52 mil em subsídios para compra de imóveis em Campo Grande

Benefícios estaduais e municipais podem ser somados durante evento que segue até 22 de agosto

Fernando de Carvalho

Benefícios estaduais e municipais podem ser somados durante evento que segue até 22 de agosto - Foto: Divulgação/Governo de MS
Benefícios estaduais e municipais podem ser somados durante evento que segue até 22 de agosto - Foto: Divulgação/Governo de MS

Famílias de Campo Grande podem obter até R$ 52 mil em subsídios para financiar a casa própria durante o Feirão Habita CG, que acontece no Pátio Central Shopping até o dia 22 de agosto.

A ação permite acumular benefícios de dois programas habitacionais — um do Governo de Mato Grosso do Sul e outro da Prefeitura — para a compra de imóveis de até R$ 250 mil, disponíveis exclusivamente no evento.

O incentivo é resultado da soma do Bônus Moradia, que concede até R$ 32 mil conforme as regras da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), e do Bônus Sonho de Morar, que oferece até R$ 20 mil, de acordo com a renda familiar do comprador.

Critérios e valores

Para acessar o Bônus Moradia, é preciso estar inscrito no cadastro da Agehab, ter renda entre R$ 1.500 e R$ 7.050, não possuir imóvel próprio e não ter recebido benefício em outro programa habitacional. A aprovação depende também da análise de crédito pela instituição financeira.

Já o Bônus Sonho de Morar prevê:

  • R$ 20 mil para famílias com renda de até R$ 2.850 (100 vagas);
  • R$ 10 mil para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700 (100 vagas);
  • R$ 4 mil para renda de R$ 4.700,01 até sete salários mínimos (400 vagas).

O repasse é feito diretamente ao comprador após assinatura do contrato e entrega da documentação exigida.

Condições do feirão

A transação total do imóvel não pode ultrapassar R$ 250 mil, e as construtoras participantes — Engepar, Fast, MRV e Tecol — devem oferecer desconto mínimo de R$ 6 mil na entrada. Os imóveis negociados precisam estar dentro das regras dos dois programas para que o comprador tenha acesso aos benefícios.

Com a possibilidade de somar os bônus, o abatimento no valor financiado pode chegar a R$ 52 mil, o que reduz tanto a entrada quanto o valor das parcelas para famílias que se enquadram nas faixas de atendimento.

*Com informações do Governo de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos