Feirão oferece até R$ 52 mil em subsídios para compra de imóveis em Campo Grande

Famílias de Campo Grande podem obter até R$ 52 mil em subsídios para financiar a casa própria durante o Feirão Habita CG, que acontece no Pátio Central Shopping até o dia 22 de agosto.

A ação permite acumular benefícios de dois programas habitacionais — um do Governo de Mato Grosso do Sul e outro da Prefeitura — para a compra de imóveis de até R$ 250 mil, disponíveis exclusivamente no evento.

O incentivo é resultado da soma do Bônus Moradia, que concede até R$ 32 mil conforme as regras da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), e do Bônus Sonho de Morar, que oferece até R$ 20 mil, de acordo com a renda familiar do comprador.

Critérios e valores

Para acessar o Bônus Moradia, é preciso estar inscrito no cadastro da Agehab, ter renda entre R$ 1.500 e R$ 7.050, não possuir imóvel próprio e não ter recebido benefício em outro programa habitacional. A aprovação depende também da análise de crédito pela instituição financeira.

Já o Bônus Sonho de Morar prevê:

R$ 20 mil para famílias com renda de até R$ 2.850 (100 vagas);

R$ 10 mil para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700 (100 vagas);

R$ 4 mil para renda de R$ 4.700,01 até sete salários mínimos (400 vagas).

O repasse é feito diretamente ao comprador após assinatura do contrato e entrega da documentação exigida.

Condições do feirão

A transação total do imóvel não pode ultrapassar R$ 250 mil, e as construtoras participantes — Engepar, Fast, MRV e Tecol — devem oferecer desconto mínimo de R$ 6 mil na entrada. Os imóveis negociados precisam estar dentro das regras dos dois programas para que o comprador tenha acesso aos benefícios.

Com a possibilidade de somar os bônus, o abatimento no valor financiado pode chegar a R$ 52 mil, o que reduz tanto a entrada quanto o valor das parcelas para famílias que se enquadram nas faixas de atendimento.

*Com informações do Governo de MS