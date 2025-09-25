Feirão reúne mais de 600 seminovos em evento no Bioparque em Campo Grande

Começou nesta quinta-feira (25) em Campo Grande o Feirão de Seminovos do Grupo Enzo, com mais de 600 veículos disponíveis para venda no estacionamento do Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

O evento vai até sábado, com atendimento das 8h às 20h, sem intervalo para almoço.

De acordo com o diretor de Seminovos do Grupo Enzo, Cláudio Fabris, durante entrevista ao programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande a proposta é atender todos os públicos, desde quem busca um carro popular até modelos premium e elétricos.

“Temos Onix, Corolla, Tracker, S10, Kwid, Hilux, Volvo híbridos e elétricos, e vários outros modelos separados por categoria”, afirmou.

Procedência e revisão como diferencial

Além do volume de veículos, Fabris destacou o processo de certificação dos carros. Todos passam por vistoria cautelar, que indica histórico de uso, quilometragem, eventuais danos estruturais e origem.

“Temos uma central de avaliações com quase 3 mil análises mensais. Cada carro recebe inspeção completa antes da venda”, explicou.

Os seminovos do grupo passam por revisão mecânica em oficina própria, incluindo troca de óleo, verificação de freios, suspensão e parte elétrica. Alguns veículos têm garantia estendida de até 10 anos, além de opções com 1 ou 2 anos, dependendo do lote.

“Nosso objetivo é entregar carros revisados, com transparência e segurança para o cliente”, disse.

Condições de compra e vantagens

O feirão oferece condições diferenciadas, como taxas a partir de 0,99% ao mês, documentação gratuita e primeira parcela para março de 2026. Também é possível realizar “troca com troco” — modalidade em que o cliente utiliza o veículo atual para quitar financiamento ou consórcio e adquirir outro seminovo.

Segundo Fabris, toda a equipe de vendas de Campo Grande está no local para atender o público. “Se tiver cliente até depois do horário, ficamos lá para garantir o atendimento”, disse.

Local e horário

O feirão segue até sábado no estacionamento do Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena, das 8h às 20h. Interessados podem conferir de perto as opções de veículos, condições de pagamento e garantias estendidas.