Campo Grande

MAIS UM FEMINICÍDIO

Homem é preso acusado de matar esposa atropelada em Cassilândia

Adriano Hany

Feminicídio em Cassilândia: marido é preso após atropelar esposa
Feminicídio em Cassilândia: marido é preso após atropelar esposa. Foto: Cassilândia Urgente

Um caso de feminicídio chocou os moradores de Cassilândia, a 430 quilômetros de Campo Grande, na noite de sábado (9). Vitor Ananias, de 25 anos, foi preso na manhã deste domingo (10), suspeito de atropelar e matar a própria esposa, Letícia Araújo, também de 25 anos, no bairro Laranjeiras.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após uma denúncia de discussão entre o casal. Ao chegarem ao local, encontraram Letícia já sem vida, vítima de atropelamento. O veículo usado, um VW Gol, colidiu com um muro logo após o impacto.

A perícia inicial apontou ausência de marcas de frenagem, reforçando a suspeita de que o ato foi intencional. Testemunhas relataram a dinâmica do ocorrido, compatível com os danos no automóvel, e câmeras de segurança registraram o momento exato do crime.

O suspeito foi localizado em sua residência, próxima à cena do atropelamento, e recebeu voz de prisão em flagrante. Ele permanece detido na carceragem da cidade, à disposição da Justiça.

Investigação e Prisão Preventiva

A perícia técnica coletou elementos que devem ajudar a esclarecer o caso. O delegado substituto responsável representou pela prisão preventiva de Vitor Ananias, reunindo provas materiais e testemunhais que apontam para o feminicídio.

