Feriado de 1º de Maio começa com temperaturas amenas e tempo firme em MS

O feriado desta quinta-feira (1º) começou com tempo firme e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A tendência é que esse padrão continue ao longo do final de semana, com sol predominante e variação de nebulosidade em todo o Estado.

Em Campo Grande, a mínima nesta manhã foi de 16°C, e a máxima prevista é de 28°C. O destaque das temperaturas mais amenas fica para a região Sul, onde cidades como Ponta Porã e Iguatemi registraram mínimas de 14°C, com máximas que devem chegar a 25°C e 27°C, respectivamente.

Na região norte, os termômetros sobem mais. Em Coxim, a previsão é de 17°C pela manhã e até 30°C à tarde. Camapuã também terá variação semelhante, entre 16°C e 29°C.

Já no Pantanal, o calor segue marcando presença: Corumbá e Aquidauana têm máximas previstas de 31°C, com mínimas de 19°C e 17°C, respectivamente.

Na região leste, Paranaíba registra mínima de 18°C e máxima de 29°C, enquanto Três Lagoas varia entre 17°C e 28°C. No sudoeste, Porto Murtinho, importante termômetro da região pantaneira, também atinge os 30°C após uma manhã com 17°C.

O tempo firme é mantido pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que estabiliza o clima e favorece baixos índices de umidade relativa do ar — que devem oscilar entre 25% e 45% nos próximos dias. Por isso, a orientação é redobrar os cuidados com hidratação e evitar atividades físicas nos horários mais quentes.

A previsão indica que até domingo (4), as tardes continuarão quentes, com máximas entre 29°C e 33°C principalmente nas regiões norte, pantaneira, sudoeste e bolsão. No entanto, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva no domingo, especialmente nessas áreas.

Os ventos sopram de leste, sudeste e nordeste, com intensidade entre 30 e 50 km/h. Rajadas acima desse limite também podem ocorrer pontualmente.