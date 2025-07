"Férias com Arte" oferece oficinas, ballet e cinema gratuitos para o público infantil

Com a chegada das férias escolares, a Casa de Cultura oferece uma série de atividades culturais e educativas por meio do projeto “Férias com Arte”. A edição de julho será realizada entre os dias 14 e 31, na Casa de Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, 2270, no Centro de Campo Grande.

A programação é gratuita e voltada ao público infantil, com destaque para oficinas criativas, atividades literárias, aulas introdutórias de ballet e sessões de cinema com classificação livre e distribuição de pipoca.

Em 14 de julho, uma ação literária sobre monumentos e pontos turísticos da cidade, que segue até o fim do mês. No dia 12, antes mesmo da abertura oficial da programação, será realizada uma oficina criativa inspirada no livro “Tuiuiú Jaburú”, de Geraldo Espíndola, em que as crianças vão confeccionar marcadores de página com temas pantaneiros.

No dia 22, outra oficina homenageia o poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros, estimulando a produção artística baseada em sua obra. Também a partir do dia 22, acontecem aulas de ballet infantil, às terças e quintas-feiras, abertas a meninos e meninas.

O encerramento será no dia 31, com duas sessões de cinema. Às 15h, será exibido o filme Vidas ao Vento, que narra a história de um menino que sonha em construir aviões. Às 17h, será a vez de Porco Rosso, que acompanha as aventuras de um piloto que se transforma em porco e enfrenta piratas aéreos. Ambas as exibições têm classificação livre.

As oficinas te vagas limitadas, e as inscrições devem ser feitas por telefone, no número (67) 2020-4310, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A participação será garantida por ordem de inscrição.

É necessário que as crianças estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis durante todas as atividades.