Festa da Linguiça de Maracaju começa nesta sexta com cultura, shows e 20 toneladas de tradição

A tradicional Festa da Linguiça de Maracaju chega à sua 29ª edição nesta sexta-feira (2), abrindo o calendário de grandes eventos gastronômicos do interior de Mato Grosso do Sul.

Até domingo (4), o Parque de Exposições do município deve receber mais de 30 mil visitantes em uma programação que combina gastronomia, shows, cultura popular e atrações para todas as idades.

O evento, que nasceu em 1994 como uma iniciativa do Rotary Club local para valorizar a principal iguaria da cidade, hoje é considerado um dos maiores do estado. A receita original da linguiça, criada por famílias vindas do Triângulo Mineiro, tornou-se símbolo regional e atrai turistas de várias partes do país — além de movimentar a economia local com a produção de aproximadamente 20 toneladas do produto ao longo dos três dias de festa.

Além do consumo no local, a linguiça de Maracaju é comercializada in natura durante o evento. Estima-se que, para cada real movimentado na festa, outros sete circulam no comércio da cidade por meio de serviços, hospedagem e alimentação.

A festa faz parte da Rota MS Gastronômica, projeto que busca destacar os eventos tradicionais dos municípios como ativos culturais e econômicos. A ideia é fortalecer o turismo interno e valorizar manifestações locais que unem comida, cultura, esporte e lazer.

A programação cultural deste ano tem apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que leva à abertura o cantor Henrique Souza. No sábado, o palco será da artista Vivi Ajala.

Para o público infantil, o grupo Batucando Histórias se apresenta ao longo de toda a festa. No sábado (15h) e domingo (14h), a coreografia “Blitz”, com direção de Pamela Neitzke, também será apresentada como parte das ações promovidas pela Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

O artesanato sul-mato-grossense estará representado com a presença da Casa do Artesão itinerante e a participação do mestre-artesão Rodrigo Avalhães, que fará demonstrações de modelagem em argila dos “Bichos do Pantanal”, entre 16h e 20h, nos três dias de evento.

Além de movimentar o turismo e o comércio, a Festa da Linguiça mantém um compromisso com a solidariedade. Parte da renda arrecadada será revertida para entidades assistenciais de Maracaju, como a Apae, hospitais e casas de acolhimento para idosos, crianças e adolescentes.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS