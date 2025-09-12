Festa do Ovo em Terenos é adiada depois da prisão de prefeito

A tradicional Festa do Ovo em Terenos agendada para os dias 19 e 20 de setembro foi adiada. A confirmação foi publicada em nota na quinta-feira (11) pela Prefeitura de Terenos, nas redes sociais.

Segundo o texto, o adiamento foi necessário ‘diante dos fatos amplamente divulgados pela imprensa nos últimos dias, que exigem da administração municipal prudência e responsabilidade’.

Ainda conforme o comunicado, a Prefeitura de Terenos afirma que “ressaltamos que a Festa do Ovo é um evento de grande importância cultural, econômica e turística para o município e será realizada em nova data a ser oportunamente divulgada”.

“A Prefeitura reforça seu compromisso em manter a transparência e assegurar que, no momento adequado, a população e os parceiros sejam informados sobre a nova programação”.

Operação Spotless e Prisão do Prefeito

Na terça-feira (9), o Ministério Público Estadual(MPMS), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e pelo Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) deflagraram a ‘Operação Spotless‘.

A ação resultou na prisão do prefeito de Terenos, Henrique Budke (PSDB) e outras 11 pessoas investigadas por envolvimento em fraude de licitação. O prejuízo estimado supera os R$ 15 milhões.