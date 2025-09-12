Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

FICA PARA DEPOIS

Festa do Ovo em Terenos é adiada depois da prisão de prefeito

Na terça-feira (9), o prefeito Henrique Budke foi preso investigado por envolvimento em corrupção

Karina Anunciato

Festa seria realizada na próxima semana (Foto: Reprodução/ Rede Social)
Festa seria realizada na próxima semana (Foto: Reprodução/ Rede Social)

A tradicional Festa do Ovo em Terenos agendada para os dias 19 e 20 de setembro foi adiada. A confirmação foi publicada em nota na quinta-feira (11) pela Prefeitura de Terenos, nas redes sociais.

Segundo o texto, o adiamento foi necessário ‘diante dos fatos amplamente divulgados pela imprensa nos últimos dias, que exigem da administração municipal prudência e responsabilidade’.

Ainda conforme o comunicado, a Prefeitura de Terenos afirma que “ressaltamos que a Festa do Ovo é um evento de grande importância cultural, econômica e turística para o município e será realizada em nova data a ser oportunamente divulgada”.

“A Prefeitura reforça seu compromisso em manter a transparência e assegurar que, no momento adequado, a população e os parceiros sejam informados sobre a nova programação”.

Operação Spotless e Prisão do Prefeito

Na terça-feira (9), o Ministério Público Estadual(MPMS), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e pelo Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) deflagraram a ‘Operação Spotless‘.

A ação resultou na prisão do prefeito de Terenos, Henrique Budke (PSDB) e outras 11 pessoas investigadas por envolvimento em fraude de licitação. O prejuízo estimado supera os R$ 15 milhões.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos