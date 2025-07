Festas, eventos religiosos e obras vão interditar mais de 30 ruas em Campo Grande

Motoristas que vão circular por Campo Grande neste fim de semana devem redobrar a atenção. A cidade terá mais de 30 interdições em diferentes regiões entre sexta-feira (18) e domingo (21), devido à realização de festas julinas, eventos religiosos, culturais e obras.

Entre os principais bloqueios estão trechos da Avenida Ulisses Serra, Avenida Tamer Gelelaite, Avenida Sol Nascente e Avenida Marquês de Herval, além de diversas ruas em bairros como Caiobá, Esplanada, Vila Popular e Nova Lima.

A programação começa já nesta sexta, com interdições para uma festa julina na Rua Javali, um aulão temático na Rua Henrique Barbosa e um evento religioso na Avenida Dinamarca.

No sábado (19), a maior parte dos bloqueios ocorrerá à tarde e à noite, com destaque para a Rua do Ouvidor, Rua Lagoa Rica, Rua Ciro Nantes da Silveira e Rua Piquiá, entre outras.

Além dos eventos, duas vias ficarão parcialmente interditadas por conta de obras de pavimentação nos dias 19, 20 e 21: a Rua Marquês de Lavradio terá bloqueio em meia pista e a Rua Dona Ziza será totalmente interditada, ambas na região do Bairro Guanandi.

Também no domingo, a Rua 14 de Julho terá bloqueio total entre a Avenida Afonso Pena e a Rua 15 de Novembro, para a realização de um evento cultural. Interdições de menor porte ocorrem em ruas dos bairros Santa Brígida, Universitário, Moreninhas, São Jorge da Lagoa e Rita Vieira.

A orientação para os condutores é que respeitem as sinalizações provisórias, busquem rotas alternativas e redobrem a atenção nos locais com maior concentração de público, a fim de evitar transtornos e garantir a segurança de motoristas e pedestres.

*Com informações da Prefeitura de CG