Festival América do Sul 2025 traz Alcione, Xamã, Pixote e músicos da América Latina a Corumbá

Entre os dias 15 e 18 de maio, Corumbá volta a receber o Festival América do Sul, um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul. Em entrevista concedida nesta segunda-feira (12) ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, o diretor-presidente da Fundação de Cultura do Estado (FCMS), Edu Mendes, destacou o simbolismo da retomada do festival às margens do Rio Paraguai e revelou detalhes da programação e da estrutura envolvida para reunir artistas de todo o continente.

“Estamos voltando à raiz, com toda a programação no Porto de Corumbá, nosso maior patrimônio histórico e cultural”, afirmou Mendes. Segundo ele, essa decisão reforça o vínculo entre o evento e a identidade local, além de dialogar diretamente com a proposta do Ministério da Cultura, que trará ao festival uma edição do projeto Andanças, voltado à valorização do patrimônio nacional.

Edu Mendes nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Mendes/Massa FM Campo Grande

Um dos destaques da edição deste ano é a montagem inédita de uma orquestra formada por músicos de todos os países da América do Sul, incluindo Guiana, Guiana Francesa e Suriname.

O grupo irá se apresentar no projeto Catedral Erudita, com concertos programados para sexta, sábado e domingo. “É uma operação de guerra logística. Trazer todos esses músicos, recebê-los em Campo Grande e levá-los até Corumbá exige muito trabalho e planejamento”, explicou Mendes.

A programação artística também inclui nomes de peso da música popular. Na quinta-feira (15), a dupla sertaneja Duduca&Dalvan abre o festival acompanhado de orquestra. Na sexta (16), o rapper Xamã sobe ao palco principal.

O sábado será marcado pela apresentação da cantora Alcione, precedida pela banda cubana Social Buena Vista. No domingo (17), o encerramento será com o grupo de pagode Pixote.

Além da diversidade cultural, o Festival América do Sul se destaca pela movimentação econômica que gera na região. Segundo o diretor da Fundação de Cultura, o impacto vai além do turismo.

“Desde hotéis e restaurantes até manicures, barbeiros e lojistas — todo mundo se prepara. Muita gente compra roupa nova só para ir ao festival”, afirmou. A expectativa é de grande público, incluindo moradores de Corumbá, turistas nacionais e visitantes dos países vizinhos.

Edu Mendes também reforçou o esforço da organização em priorizar a contratação de artistas, músicos e profissionais da própria região de Corumbá e Ladário. “Queremos deixar um legado. A ideia é que essas pessoas possam, cada vez mais, viver da cultura”, ressaltou.

A estrutura do festival contará com duas praças gastronômicas abastecidas exclusivamente por empreendedores locais. Para acompanhar a programação completa, o público pode acessar as redes sociais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul ou o site oficial do festival: mscultural.ms.gov.br/festival/festival-america-do-sul.