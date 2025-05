Festival América do Sul transforma a gastronomia fronteiriça em retrato vivo da cultura sul-mato-grossense

A culinária fronteiriça é uma das protagonistas da 18ª edição do Festival América do Sul, que acontece até o próximo domingo (18) em Corumbá. Mais do que parte da programação cultural, a gastronomia se firmou como um dos principais atrativos do evento, com barracas que oferecem receitas típicas do Mato Grosso do Sul e dos países vizinhos, como Bolívia e Paraguai.

Entre pratos tradicionais e ingredientes regionais, o festival reúne moradores antigos da cidade, imigrantes e turistas que compartilham sabores marcados por herança, afeto e memória.

A boliviana Délia Duran Ribeiro, que vive em Corumbá há mais de 30 anos, é uma das participantes. Na barraca montada para o evento, ela vende saltenha, chipa, majadito e chicha — bebida fermentada de milho muito consumida na Bolívia.

“É uma oportunidade de mostrar nossa cultura e também garantir renda. As pessoas adoram os sabores, especialmente durante o festival”, afirma.

Boliviana Délia Duran Ribeiro fazendo a famosa Saltenha – Foto: Divulgação/Fundação de Cultura de MS

Quem também movimenta o espaço é dona Arminda Rezende dos Santos, figura conhecida na cidade. Ela vende chipa, sopa paraguaia, bolo de arroz e saltenhas — itens que fazem parte do cotidiano alimentar da fronteira e têm grande apelo popular.

“Todo mundo gosta. É comida de verdade, feita com o que a gente tem e com muito carinho”, diz.

Dona Arminda, figura conhecida na cidade – Foto: Divulgação/Fundação de Cultura de MS

Além das influências bolivianas e paraguaias, a feira gastronômica destaca pratos emblemáticos do Pantanal, como o tradicional pintado ao urucum, criado em Corumbá há cerca de 50 anos, e o bolo de arroz, receita comum na região antes mesmo da divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Também há espaço para petiscos como o Pic a lo Macho, feito com carne, queijo e batata frita, muito popular na Bolívia e presente nos bares da cidade.

Prato é muito tradicional na Bolívia – Foto: Divulgação/Fundação de Cultura de MS

Outro ingrediente que chama a atenção é a carne de jacaré, proveniente de criadouros autorizados e cada vez mais valorizada na gastronomia local. Preparada de maneira sustentável, ela divide espaço com os peixes da região — pacu, pintado e piraputanga — que são base de diversos pratos servidos no festival.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS