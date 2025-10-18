Festival Curta Campo Grande exibe 58 filmes e homenageia pioneiro do audiovisual sul-mato-grossense

A segunda edição do Festival Curta Campo Grande será realizada entre os dias 11 e 15 de novembro, com a exibição de 58 filmes selecionados em espaços culturais da Capital.

As mostras acontecem na Casa de Cultura, na Associação Cultural Teatro do Mundo, na Aliança Francesa e na Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado, com entrada gratuita.

Neste ano, o festival recebeu 1.187 inscrições, um número recorde que supera os 43 títulos exibidos na edição anterior, consolidando Campo Grande como um dos polos de valorização do curta-metragem no Brasil.

De acordo com os curadores, o crescimento da participação e a diversidade regional refletem o fortalecimento do setor audiovisual, impulsionado por políticas públicas de incentivo à cultura.

“Esta expansão representa um passo de maturidade do festival. Ao ampliar o número de filmes em competição e criar uma mostra dedicada ao documentário, abrimos espaço para mais vozes, formatos e territórios – do ensaio ao observacional, do arquivo às narrativas híbridas”, afirmou Carol Dória, coordenadora de comunicação e curadora das mostras nacionais.

As mostras competitivas Curta Brasil, Curta MS e Curta Doc concorrem ao Troféu Tuiuiú em 12 categorias, incluindo melhor curta de ficção, documentário, direção, roteiro, atuação, fotografia, montagem, arte e som.

A produção sul-mato-grossense também ganhou destaque: o número de filmes locais selecionados passou de seis para dez.

“Buscamos diversidade de perspectivas, força cinematográfica e diálogo com o território. Valorizamos temas urgentes tratados com ética e escuta, além de obras que ressoam com Campo Grande e o Centro-Oeste”, destacou Carol Dória.

Para o crítico e curador Ricardo Cota, o evento cumpre um papel importante no fortalecimento do audiovisual fora dos grandes centros.

“O curta-metragem, que já foi chamado de ‘nosso pequeno milagre brasileiro’, mostra a força do audiovisual e a riqueza do país inteiro”, disse.

Uma das principais novidades desta edição é a criação da mostra competitiva Curta Doc, voltada exclusivamente a documentários.

“Decidimos criar uma mostra exclusiva para documentários e com destaque para a produção local com 4 curtas”, comentou Dannon Lacerda, coordenador da curadoria e cineasta. “Por se tratarem de estratégias narrativas distintas, é importante que os documentários tenham seu próprio espaço.”

Neste ano, o festival homenageia o cineasta Cândido Alberto da Fonseca, considerado pioneiro do audiovisual sul-mato-grossense e referência na cultura local. Entre suas obras, será exibido o curta “Conceição dos Bugres” (1980), reconhecido como patrimônio histórico.

*Com informações da Prefeitura de CG