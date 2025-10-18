Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CULTURA

Festival Curta Campo Grande exibe 58 filmes e homenageia pioneiro do audiovisual sul-mato-grossense

Evento será realizado de 11 a 15 de novembro em espaços culturais da Capital e destaca diversidade de produções de todas as regiões do país

Fernando de Carvalho

Evento será realizado de 11 a 15 de novembro - Foto: Divulgação
Evento será realizado de 11 a 15 de novembro - Foto: Divulgação

A segunda edição do Festival Curta Campo Grande será realizada entre os dias 11 e 15 de novembro, com a exibição de 58 filmes selecionados em espaços culturais da Capital.

As mostras acontecem na Casa de Cultura, na Associação Cultural Teatro do Mundo, na Aliança Francesa e na Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado, com entrada gratuita.

Neste ano, o festival recebeu 1.187 inscrições, um número recorde que supera os 43 títulos exibidos na edição anterior, consolidando Campo Grande como um dos polos de valorização do curta-metragem no Brasil.

De acordo com os curadores, o crescimento da participação e a diversidade regional refletem o fortalecimento do setor audiovisual, impulsionado por políticas públicas de incentivo à cultura.

“Esta expansão representa um passo de maturidade do festival. Ao ampliar o número de filmes em competição e criar uma mostra dedicada ao documentário, abrimos espaço para mais vozes, formatos e territórios – do ensaio ao observacional, do arquivo às narrativas híbridas”, afirmou Carol Dória, coordenadora de comunicação e curadora das mostras nacionais.

As mostras competitivas Curta Brasil, Curta MS e Curta Doc concorrem ao Troféu Tuiuiú em 12 categorias, incluindo melhor curta de ficção, documentário, direção, roteiro, atuação, fotografia, montagem, arte e som.

A produção sul-mato-grossense também ganhou destaque: o número de filmes locais selecionados passou de seis para dez.

“Buscamos diversidade de perspectivas, força cinematográfica e diálogo com o território. Valorizamos temas urgentes tratados com ética e escuta, além de obras que ressoam com Campo Grande e o Centro-Oeste”, destacou Carol Dória.

Para o crítico e curador Ricardo Cota, o evento cumpre um papel importante no fortalecimento do audiovisual fora dos grandes centros.

“O curta-metragem, que já foi chamado de ‘nosso pequeno milagre brasileiro’, mostra a força do audiovisual e a riqueza do país inteiro”, disse.

Uma das principais novidades desta edição é a criação da mostra competitiva Curta Doc, voltada exclusivamente a documentários.

“Decidimos criar uma mostra exclusiva para documentários e com destaque para a produção local com 4 curtas”, comentou Dannon Lacerda, coordenador da curadoria e cineasta. “Por se tratarem de estratégias narrativas distintas, é importante que os documentários tenham seu próprio espaço.”

Neste ano, o festival homenageia o cineasta Cândido Alberto da Fonseca, considerado pioneiro do audiovisual sul-mato-grossense e referência na cultura local. Entre suas obras, será exibido o curta “Conceição dos Bugres” (1980), reconhecido como patrimônio histórico.

*Com informações da Prefeitura de CG

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos