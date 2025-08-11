Veículos de Comunicação
Festival de Cinema das Escolas Estaduais de MS recebe inscrições até 18 de agosto

Evento estimula produção audiovisual de estudantes com foco na cultura de paz e valorização da arte nas escolas

Fernando de Carvalho

Evento estimula produção audiovisual de estudantes com foco na cultura - Foto: Reprodução/Secretaria Estadual de Educação
Estudantes da Rede Estadual de Ensino têm até 18 de agosto para inscrever seus curtas-metragens na 3ª edição do Festival de Cinema das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul – Prêmio “Joel Pizzini”.

Neste ano, o tema proposto é “Arte e Cultura pela Paz: Caminhos Para Uma Convivência Harmônica”, incentivando a produção audiovisual como meio de expressão, reflexão e transformação social.

A programação integra ações do programa Ampare/MS, que atua na prevenção de conflitos e no fortalecimento de ambientes escolares mais acolhedores. A proposta é unir cinema e cultura de paz, ampliando o impacto das mensagens transmitidas.

Inscrições e formato

Podem participar alunos regularmente matriculados na Rede Estadual. Cada escola pode enviar um curta-metragem inédito ao Núcleo de Arte e Cultura (Nuac), acompanhado da ficha de inscrição disponível no site doity.com.br.

As produções serão avaliadas por um júri especializado. A cerimônia de premiação está marcada para 19 de setembro, às 13h, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Homenagem ao cineasta Joel Pizzini

O festival leva o nome de Joel Pizzini, cineasta sul-mato-grossense reconhecido no Brasil e no exterior por obras como 500 Almas, Olho Nu e Caramujo-Flor. Sua trajetória é marcada pela experimentação estética e pela valorização da memória e identidade cultural.

*Com informações da Secretaria Estadual de Educação

