Festival de Ginástica reúne jovens atletas e destaca inclusão em Campo Grande

O Festival de Ginástica em Campo Grande marcou, na tarde deste sábado (13), o encerramento das atividades anuais das modalidades de ginástica artística e ginástica rítmica do projeto Jovem Talento Esportivo.

O evento foi realizado no Ginásio do Rádio Clube Campo e reuniu crianças e adolescentes de 5 a 18 anos atendidos pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

As apresentações foram desenvolvidas exclusivamente para o festival e combinaram técnica, expressão corporal e criatividade. As coreografias refletiram o trabalho realizado ao longo do ano, com exercícios que evidenciaram a evolução dos alunos nas duas modalidades.

As aulas de ginástica rítmica são ofertadas nos polos do Parque Jacques da Luz e do Ginásio Guanandizão. Já a ginástica artística é desenvolvida no Centro de Formação de Atletas (Cefat), ampliando o acesso à formação esportiva na Capital.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, afirmou que o festival encerra um ciclo de trabalho realizado ao longo do ano e destacou o empenho de professores e alunos.

“Encerramos um grande ano, com avanços importantes no esporte. Parabenizo os professores e, principalmente, os atletas pelo empenho e dedicação”, afirmou.

Para a coordenadora do Centro de Treinamento de Ginástica Artística, Elaine Nagano, o projeto tem caráter que vai além da prática esportiva.

“Os professores trabalham valores e oferecem acolhimento. Ver as famílias presentes reforça a importância desse processo”, disse.

Pais de alunos também relataram a importância do projeto, especialmente pelo acesso gratuito e pelo caráter inclusivo. Paula Brasil, mãe de duas crianças participantes, destacou o acolhimento recebido pela família.

“É o primeiro contato deles com o esporte e fez muita diferença, principalmente por ser próximo da nossa casa”, afirmou.

Ao longo de 2025, atletas vinculados às modalidades participaram de competições municipais, estaduais e nacionais. O festival funcionou como um momento de integração entre alunos, familiares e equipes técnicas, além de marcar o encerramento do calendário anual de atividades.

O evento contou com apoio da Federação de Ginástica Artística de Mato Grosso do Sul, da Confederação Brasileira de Ginástica, da Associação Desportiva de Ginástica de Mato Grosso do Sul (ADGIMS) e do Rádio Clube, que cedeu o espaço para a realização das apresentações.

*Com informações da Funesp