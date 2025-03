Festival de Pesca Esportiva agita Águas do Miranda, em Bonito

O distrito de Águas do Miranda, em Bonito (MS), será palco da 3ª edição do Festival de Pesca Esportiva entre os dias 4 e 6 de abril. Realizado pela prefeitura do município, o evento é gratuito e aberto a 70 equipes, com competições na modalidade pesque e solte nas águas do Rio Miranda.

Localizado a 180 km de Campo Grande e 70 km da área urbana de Bonito, o distrito reforça seu potencial turístico ao integrar a rota de pesca esportiva, com uma alternativa sustentável de lazer em meio à natureza.

Distrito de Águas do Miranda, em Bonito (MS) – Foto: Divulgação/Pref. Bonito

Competições e sorteios

A programação da 3ª edição do Festival de Pesca Esportiva inclui provas para adultos e crianças, além de atrações musicais e sorteios. Entre os prêmios está um barco de seis metros com motor de 15 HP, que será sorteado entre os participantes inscritos.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas online, por ordem de envio do formulário. Na disputa principal, as equipes poderão ser compostas por dupla ou trio, incluindo o piloteiro ou guia de pesca. Todos concorrem em uma única categoria, sob o mesmo regulamento.

A área de competição se estende do trecho do Rio Nioaque até o Pesqueiro do Davi, com restrições em pontos como cachoeiras e corredeiras, conforme normas ambientais. A pesca no próprio Rio Nioaque está proibida.

Regras e equipamentos permitidos

No dia 4, a entrega dos kits e o congresso técnico para as equipes ocorrerão a partir das 18h. A competição adulta será realizada no sábado (5), com início às 6h e encerramento às 16h. Não haverá largada oficial.

A Marinha apoiará a conferência dos documentos das embarcações. Conforme as regras, todos os competidores deverão ter seus barcos em condições de navegabilidade, de acordo com normas e instruções da Marinha do Brasil e Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul.

A aferição dos peixes será feita por meio de vídeos gravados pelos próprios participantes, utilizando a régua oficial fornecida pela organização. Os equipamentos permitidos incluem varas de qualquer tipo e tamanho, carretilhas, molinetes ou fly, além de puçá para recolhimento dos peixes.

A premiação varia entre R$ 1 mil e R$ 4 mil para os maiores exemplares de dourado e outras espécies de escama e couro, além de reconhecimento aos três primeiros colocados na categoria adulta.

Prova infantil

No domingo (6), a programação se encerra com a prova infantil, das 9h às 11h, na Pousada Genipapo, localizada próxima ao centro do distrito de Águas do Miranda.

O festival é uma realização da Prefeitura de Bonito e conta com apoio do Governo do Estado, Polícia Militar Ambiental, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros.

Maiores informações: (67) 3255-2160 ou (67) 99254-8990.