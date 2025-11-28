Festival de Robótica movimenta Campo Grande com mais de 360 competidores 

O primeiro Festival Regional de Robótica reúne 38 equipes em quatro categorias diferentes, nesta sexta-feira (28) e sábado (29), no Ginásio Moreninho, em Campo Grande. Escolas públicas de Mato Grosso do Sul participam do torneio oficial de robótica.
O evento promovido pelo Sesi e com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, tem expectativa de receber mais de 360 estudantes competidores e cerca de 2 mil visitantes durante os dois dias de evento. Destas 38 equipes, cinco representam escolas municipais e estaduais, além de um projeto público de ensino da robótica.
As equipes da rede pública que se juntam aos times das oito unidades da Escola Sesi no estado são:
- Ararastec (Escola Municipal Profa. Natália Moraes de Oliveira – Sidrolândia)
- Inobots (CEI Prof. Olivalto Elias da Silva – Inocência)
- Ottotech (Escola Municipal do Campo Laurindo Stragliotto – Maracaju)
- SGO Tech (projeto público “Além da Escola” – São Gabriel do Oeste)
- Tech Titans (Escola Estadual Luiz da Costa Falcão – Bonito)
A modalidade a ser disputada é a FLLC (FIRST LEGO League Challenge). Porta de entrada para o mundo da robótica, em que estudantes de 9 a 15 anos são desafiados a construir e programar um robô com peças de LEGO para executar uma série de missões.
A mesa conta com 15 missões relacionadas ao tema da temporada atual, que neste ano está relacionada ao mundo da arqueologia. No torneio, cada equipe terá três rounds de 2 minutos e meio para realizar o máximo de missões possível.
É a primeira vez que Mato Grosso do Sul sedia uma etapa regional dos torneios de robótica da FIRST. A competição dá vagas diretas à etapa nacional da temporada.
*Com informações da Fundação de Turismo de MS