Festival de Robótica movimenta Campo Grande com mais de 360 competidores 

O primeiro Festival Regional de Robótica reúne 38 equipes em quatro categorias diferentes, nesta sexta-feira (28) e sábado (29), no Ginásio Moreninho, em Campo Grande. Escolas públicas de Mato Grosso do Sul participam do torneio oficial de robótica.

O evento promovido pelo Sesi e com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, tem expectativa de receber mais de 360 estudantes competidores e cerca de 2 mil visitantes durante os dois dias de evento. Destas 38 equipes, cinco representam escolas municipais e estaduais, além de um projeto público de ensino da robótica.

As equipes da rede pública que se juntam aos times das oito unidades da Escola Sesi no estado são: