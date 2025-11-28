Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EDUCAÇÃO & TECNOLOGIA

Festival de Robótica movimenta Campo Grande com mais de 360 competidores 

Times da rede pública se destacam com projetos de robótica de cinco cidades do Estado

Arthur Ayres

Equipes da rede pública e do Sesi participam da primeira etapa regional de robótica sediada em Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação/Fundtur MS
Equipes da rede pública e do Sesi participam da primeira etapa regional de robótica sediada em Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação/Fundtur MS

O primeiro Festival Regional de Robótica reúne 38 equipes em quatro categorias diferentes, nesta sexta-feira (28) e sábado (29), no Ginásio Moreninho, em Campo Grande. Escolas públicas de Mato Grosso do Sul participam do torneio oficial de robótica.

O evento promovido pelo Sesi e com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, tem expectativa de receber mais de 360 estudantes competidores e cerca de 2 mil visitantes durante os dois dias de evento. Destas 38 equipes, cinco representam escolas municipais e estaduais, além de um projeto público de ensino da robótica.

As equipes da rede pública que se juntam aos times das oito unidades da Escola Sesi no estado são:

  • Ararastec (Escola Municipal Profa. Natália Moraes de Oliveira – Sidrolândia)
  • Inobots (CEI Prof. Olivalto Elias da Silva – Inocência)
  • Ottotech (Escola Municipal do Campo Laurindo Stragliotto – Maracaju)
  • SGO Tech (projeto público “Além da Escola” – São Gabriel do Oeste)
  • Tech Titans (Escola Estadual Luiz da Costa Falcão – Bonito)

Notícias Relacionadas

A modalidade a ser disputada é a FLLC (FIRST LEGO League Challenge). Porta de entrada para o mundo da robótica, em que estudantes de 9 a 15 anos são desafiados a construir e programar um robô com peças de LEGO para executar uma série de missões.

A mesa conta com 15 missões relacionadas ao tema da temporada atual, que neste ano está relacionada ao mundo da arqueologia. No torneio, cada equipe terá três rounds de 2 minutos e meio para realizar o máximo de missões possível.

É a primeira vez que Mato Grosso do Sul sedia uma etapa regional dos torneios de robótica da FIRST. A competição dá vagas diretas à etapa nacional da temporada.

*Com informações da Fundação de Turismo de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos