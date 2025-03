Festival de Verão movimenta Parque das Nações com esportes ao ar livre

O Parque das Nações Indígenas foi palco, neste domingo (9), da terceira edição do Festival de Verão, evento que promove atividades físicas ao ar livre e incentiva a prática esportiva entre a população. A iniciativa marcou o início do calendário esportivo estadual e reuniu centenas de participantes ao longo do dia.

As atividades começaram às 7h, com a corrida em alusão ao Dia das Mulheres, que atraiu mais de 800 participantes, incluindo integrantes do Corpo de Bombeiros, do Exército Brasileiro e da Polícia Militar.

Além da prova, o evento ofereceu oficinas de diversas modalidades, como ioga, capoeira, canoagem, arco e flecha, fitdance, hitbox e crossfit, entre outras.

A professora Cristiane Bonfim, de 45 anos, participou da corrida e destacou a importância do evento na promoção da saúde e do bem-estar.

“Esses festivais incentivam as pessoas a se movimentarem e a encontrarem atividades que se encaixam na sua rotina. Participei pela primeira vez no ano passado e desde então a corrida passou a fazer parte da minha vida“, afirmou.

Entre as novidades desta edição, esteve a inclusão do wrestling (luta olímpica). O presidente da Federação de Wrestling de Mato Grosso do Sul, Agnaldo Pereira dos Santos, ressaltou que a iniciativa ajudou a divulgar a modalidade.

“Muitas pessoas ainda não conhecem o wrestling, e eventos como esse permitem que elas tenham um primeiro contato com a luta e despertem interesse pelo esporte“, explicou.

Outra modalidade que atraiu grande interesse foi a canoagem. A estudante Luara Vilalba, de 17 anos, participou pela primeira vez e aprovou a experiência.

“Nunca tinha experimentado e no começo fiquei um pouco insegura, mas os instrutores ajudaram bastante. Foi uma experiência incrível e pretendo continuar no esporte”, disse.

Com mais de sete anos de prática em ioga, Dyoni de Arruda Pereira, 64 anos, destacou os benefícios da atividade. “A prática ao ar livre tem um efeito diferente, renovador. A ioga me trouxe mais equilíbrio e bem-estar, e eventos como esse ajudam a reforçar a importância do exercício para a qualidade de vida”, comentou.

*Com informações da Fundesporte