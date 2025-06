Festival de Vinhos movimenta Campo Grande com degustações e experiências

Campo Grande será palco, neste sábado (14), de mais uma edição do Festival de Vinhos promovido pelo Fort Atacadista. O evento gratuito ocorre das 10h às 17h, na unidade Três Barras, e promete unir clima ameno, rótulos variados e experiências de harmonização.

Com o consumo de vinho em alta — crescimento de 11,6% em 2023, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) — a ocasião reforça o interesse do público pela bebida, especialmente no outono. A programação inclui degustações de vinhos nacionais e importados, além de queijos, massas e embutidos de diferentes marcas.

Experiências Enogastronômicas no Festival de Vinhos

O destaque do festival é a possibilidade de vivenciar experiências enogastronômicas. Visitantes poderão aprender, por exemplo, como combinar pratos com diferentes tipos de vinho. A coordenadora de marketing do Fort para o Centro-Oeste, Rafaellen Duarte, destacou que o evento é “uma oportunidade para que o público conheça novos sabores e aproveite momentos especiais com amigos e familiares”.

A iniciativa integra o calendário anual do Fort Atacadista, presente em sete estados com 68 lojas. Em Campo Grande, a rede mantém dez unidades espalhadas em bairros estratégicos da capital.

Lançamento da Série Digital Vinho Descomplicado

Como parte da campanha nacional “Mundo dos Vinhos”, em vigor até 31 de agosto, o festival também marca o lançamento da série digital Vinho Descomplicado. Os episódios, apresentados pelo sommelier Charles de Carvalho, serão publicados nas redes sociais do Fort, abordando o universo do vinho de maneira simples e acessível.

O evento ocorre num momento oportuno para o setor. Vinhos de importação própria do Fort, vindos de países como Chile, Argentina e Portugal, estão com preços promocionais. Clientes do cartão Vuon Card podem parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros.