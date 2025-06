Festival de Yoga reúne mais de 800 pessoas e amplia inclusão no Parque das Nações

Com atividades voltadas a públicos diversos, o Festival de Yoga Vida Saudável reuniu mais de 800 participantes neste domingo (29), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

A segunda edição do evento teve como foco ampliar o acesso à prática e integrar pessoas de diferentes faixas etárias e condições físicas, com a oferta de yoga adaptado, meditação e caminhada consciente.

A programação incluiu também a realização do protocolo internacional do Dia Mundial do Yoga, prática simultaneamente realizada em várias cidades do mundo.

Inclusão e acessibilidade como pilares

Uma das novidades deste ano foi a criação de uma tenda exclusiva para yoga adaptado, voltada a pessoas com mobilidade reduzida, deficiência visual, idosos e gestantes. A professora Caroline Adler, de 48 anos, explicou que o objetivo é garantir que todos se sintam acolhidos, sem distinções.

“O yoga não é menos yoga se é feito na cadeira. Temos 30 cadeiras, mas quem quiser usar o tapetinho no chão também pode. A diferença está apenas nas adaptações; por isso chamamos de yoga adaptado e inclusivo.”

Ela lembra que, na edição anterior, o evento não oferecia estrutura específica para este público. A mudança surgiu a partir da observação da dificuldade enfrentada por idosos que frequentam o parque.

Filosofia além das posturas

A professora Tatiane Fernandes, presidente da Associação Yoga para Todos, ressaltou que a prática vai além das posturas físicas e se baseia em uma filosofia de atenção plena e autoconhecimento.

“O propósito é levar essa consciência para o dia a dia: prestar atenção na respiração, no corpo, nos sentimentos, e buscar uma forma mais pacífica de se relacionar com o mundo.”

Segundo Tatiane, enfrentar uma postura difícil no yoga ajuda a desenvolver equilíbrio emocional e autocontrole em outras áreas da vida.

“Os problemas sempre existirão, mas a forma como lidamos com eles pode mudar. É isso que o yoga ensina.”

Prática avança em escolas da rede estadual

Durante o evento, o secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, afirmou que a prática do yoga tem sido incorporada gradualmente à rede pública de ensino de Mato Grosso do Sul.

“Hoje oferecemos yoga em oito escolas estaduais e a previsão é chegar a 15 unidades no segundo semestre. A proposta é buscar saúde integral para os alunos.”

Ele também destacou o Parque das Nações como um espaço estratégico para atividades de bem-estar.

*Com informações da Fundesporte