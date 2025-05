Festival do Hambúrguer entra oficialmente para o Calendário de Eventos de MS

O Festival do Hambúrguer, já tradicional em Campo Grande, agora integra oficialmente o Calendário de Eventos de Mato Grosso do Sul. A formalização ocorreu com a publicação da Lei Estadual nº 6.411, nesta sexta-feira (23), no Diário Oficial.

A medida estabelece que o festival será realizado anualmente na última semana de maio, em referência ao Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado no dia 28.

O evento tem como principais objetivos fomentar o setor gastronômico, estimular a economia local, valorizar a cultura regional e atrair turistas e visitantes ao Estado.

Poder público poderá apoiar o festival

De acordo com a lei, o Poder Executivo está autorizado a promover e apoiar o festival, com ações voltadas à promoção, divulgação e comercialização do hambúrguer, buscando oferecer experiências gastronômicas e incentivar empreendedores do ramo alimentício.

O autor da proposta, deputado José Caravina (PSDB), justificou a importância da iniciativa como forma de fortalecer a identidade cultural do Estado e estimular o envolvimento da comunidade, pequenos negócios e talentos locais.

Festival já movimenta a cena gastronômica da capital

Embora a lei seja recente, o Festival do Hambúrguer já vinha sendo realizado em Campo Grande, reunindo estabelecimentos, chefs e produtores que promovem pratos especiais e eventos temáticos durante a semana dedicada ao hambúrguer.