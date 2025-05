Festival do Hambúrguer promove campanha de arrecadação de cobertores em CG

Com a previsão de uma nova frente fria em Mato Grosso do Sul, a terceira edição do Festival do Hambúrguer, em Campo Grande, amplia sua proposta neste ano: além de oferecer gastronomia variada, vai arrecadar cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento será realizado de 29 de maio a 1º de junho, na Cidade do Natal, e inclui uma campanha solidária promovida pelo grupo Hamburgueiros do MS. A meta é arrecadar mais de 400 cobertores de casal, que serão destinados ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), ligado à Prefeitura de Campo Grande.

Para incentivar as doações, quem levar um cobertor de casal poderá trocá-lo por um hambúrguer artesanal gratuito, entre 17h e 19h, durante os quatro dias de festival.

“Sabemos que o frio castiga muita gente, principalmente quem está em situação de vulnerabilidade. Por isso, decidimos aproveitar o grande fluxo de pessoas no festival para ajudar quem mais precisa”, afirmou Weslley Renovato, presidente do grupo organizador.

Gastronomia, música e espaço para toda a família

O Festival do Hambúrguer consolidou-se como um dos principais eventos gastronômicos de Campo Grande. Nesta edição, o público poderá experimentar mais de 30 tipos de hambúrgueres artesanais, além de 10 versões de batata frita, petiscos, espetos, chopp artesanal e sobremesas como gelato, crepes e pudim.

A programação inclui ainda espaço kids e atrações musicais. A abertura, marcada para esta quinta-feira (29), terá show gospel e apresentação da banda V12.

Impacto econômico e reconhecimento legal

O Festival do Hambúrguer é reconhecido oficialmente pela Lei Municipal proposta pelo vereador Clodoilson Pires (Podemos) e está em processo de se tornar Lei Estadual, por meio de projeto apresentado pelo deputado Caravina (PSDB).

Segundo os organizadores, as edições anteriores movimentaram mais de R$ 3 milhões em vendas e geraram cerca de 500 empregos diretos e indiretos, reforçando o impacto econômico e cultural do evento na capital sul-mato-grossense.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS