Festival do Leite reúne gastronomia, artesanato e música no Parque de Exposições

Com entrada gratuita, o 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa será realizado nesta sexta (27) e sábado (28), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

A programação combina gastronomia, cultura e música com o objetivo de fortalecer a cadeia leiteira e fomentar a economia criativa local.

O evento terá feira de produtos derivados do leite — como queijos artesanais, doces, sorvetes, pães e geleias — além de plantas, artesanatos e exposição de gado leiteiro da raça Girolando. O espaço também receberá atrações culturais e provas tradicionais do campo.

A abertura oficial será nesta sexta-feira, às 17h, com presença de produtores e parceiros. Em seguida, o público poderá conferir o Arraiá dos Amigos, o show da dupla Kleber e Ruan, a prova de Três Tambores e o 4º Leilão da COTTMS.

No sábado (28), a programação começa às 9h com mais provas de Três Tambores. Às 10h30, haverá demonstração de cão de pastoreio da raça Border Collie. O encerramento, às 19h30, será com show da banda Mansão e Grupo Pantaneiro.

Microempreendedorismo em destaque

Para a artesã Gê Barros, que trabalha com bolsas de crochê e participa da feira, o festival é uma oportunidade para os pequenos produtores ampliarem sua visibilidade:

“Ser um pequeno empreendedor é trabalhar por conta própria, por isso precisamos de apoio para divulgação do nosso trabalho. A retomada de eventos como este contribui para que possamos divulgar e expandir o nosso negócio, contribuindo também para a riqueza cultural e econômica da cidade.”

Ela também destaca o papel desses encontros na valorização do artesanato:

“Acredito que esses eventos ajudam a valorizar a nossa arte e mostrar que com apoio e incentivo podemos unir a cultura e a economia em um mesmo ambiente.”

Serviço

Evento: 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – Rua Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho

Data: Sexta-feira (27/06) das 10h às 22h | Sábado (28/06) das 9h às 22h

Entrada: Gratuita

*Com informações da Prefeitura de CG