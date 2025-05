Festival Internacional de Violão termina neste fim de semana com homenagem a Levino Albano

A edição de 2025 do Festival Internacional de Violão chega ao fim neste domingo (4), na Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grande, com uma programação voltada à formação musical e à valorização da cultura latino-americana. O evento, que começou no fim de abril, reúne músicos do Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai e conta com apresentações, palestras e masterclasses.

As atividades são realizadas no Teatro Glauce Rocha e também nos espaços acadêmicos dos blocos 22 e no auditório Professor Luis Felipe de Oliveira, no setor 3 da universidade. O festival é promovido com apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul e financiamento de emenda parlamentar.

Homenagem e Legado Cultural

Neste ano, a homenagem é dedicada ao violonista sul-mato-grossense Levino Albano da Conceição, reconhecido como um dos pioneiros do violão brasileiro. Apesar de sua importância histórica, seu nome ainda é pouco lembrado no cenário nacional. Para o coordenador do festival, professor Marcelo Fernandes, o evento cumpre o papel de recuperar esse legado. “Um festival internacional como esse tem justamente essa função: levar o nome dele para muita gente e fomentar o interesse pelas suas obras”, afirma.

Além da programação musical, o festival se destaca por ações com foco em inclusão. Atividades são direcionadas a alunos de comunidades periféricas, indígenas e quilombolas, com o objetivo de ampliar o acesso à cultura. Segundo Fernandes, trata-se de “uma troca cultural rara”, que promove o contato direto com músicos experientes, com trajetórias acadêmicas e artísticas consolidadas.

Impacto na Comunidade e Formação Acadêmica

A diretora de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Rozana Valentim, destaca o papel da universidade na promoção de iniciativas como esta.

“Eventos como esse contribuem para uma formação mais ampla dos acadêmicos e da comunidade, estimulando a sensibilidade e o pensamento crítico, inclusive sobre as escolhas musicais que fazemos no nosso dia a dia”, afirma.

A programação do fim de semana inclui apresentações musicais abertas ao público, além de oficinas e encontros com músicos convidados. A participação é gratuita.