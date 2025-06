Festival Paralímpico promove inclusão de jovens com deficiência por meio do esporte em CG

Crianças e adolescentes de Campo Grande terão a oportunidade de conhecer de perto o esporte adaptado neste sábado (14). A partir das 8h, a capital recebe mais uma edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O evento será realizado no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac) e é gratuito, com inscrições abertas ao público de 7 a 20 anos.

A ação tem como principal objetivo oferecer o primeiro contato com modalidades paralímpicas, especialmente a quem ainda não conhece as possibilidades do esporte adaptado.

A programação desta edição inclui vivências em judô, goalball e paraciclismo. Cerca de 80 participantes são esperados.

“O festival é voltado para crianças que ainda não tiveram contato com o esporte paralímpico, oferecendo a elas a chance de descobrir que é possível praticar atividades esportivas adaptadas”, afirma a coordenadora local do evento, Amanda Velasco.

Inclusão e oportunidade

A proposta do festival vai além da prática esportiva. A ideia é que as crianças e adolescentes se sintam incluídos e motivados, além de identificar potenciais talentos para o paradesporto.

“Ao participar, a criança se sente incluída, motivada e, muitas vezes, desperta o interesse em seguir no caminho dos treinamentos e das competições”, completa Amanda, que também coordena o Centro de Referência Paralímpico em Campo Grande.

O evento integra uma iniciativa nacional do CPB e conta com apoio local da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Transformação social pelo esporte

Para os organizadores, ações como o Festival Paralímpico têm impacto direto na inclusão social e no acesso à cidadania de jovens com deficiência. Além disso, contribuem para ampliar o debate sobre acessibilidade no esporte.

“É uma ação que acolhe, inspira e transforma vidas, principalmente das crianças que estão tendo o primeiro contato com o paradesporto”, acrescentou o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

SERVIÇO

Festival Paralímpico Loterias Caixa

Data: sábado (14)

Horário: das 8h às 12h

Local: Ismac – Rua 25 de Dezembro, 262 – Centro – Campo Grande (MS)

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/o4UTn8LEq6f917FF6

*Com informações da Fundesporte