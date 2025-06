Fetems elege nova diretoria após votação histórica

Em uma eleição marcada por forte participação da base e por ser a primeira, em 20 anos, com duas chapas concorrendo, a professora Deumeires Morais foi eleita presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) com mais de 80% dos votos válidos.

A votação em cédula de papel foi realizada nesta segunda-feira (2) nos 74 sindicatos municipais filiados à federação e o resultado divulgado por volta das 22h30.

Atual vice-presidente da entidade, Deumeires liderou a chapa 1 – “Fetems Forte e Unida, de Todas e Todos – Nossa Voz e Nossa Força”, formada por integrantes da atual gestão. Ela derrotou a chapa 2 – “Alternativa”, encabeçada por Joaquim Neto, que representava uma ala de oposição.

Deumeires e Jaime em entrevista ao Portal RCN67 – Foto: Arquivo

Com o fim do segundo mandato do atual presidente Jaime Teixeira, que não poderia concorrer novamente à presidência por restrição estatutária, o dirigente passou a integrar a chapa de Deumeires como candidato ao cargo de secretário de Finanças.

Logo após a apuração, Deumeires agradeceu os votos e destacou que a vitória representa o reconhecimento ao trabalho coletivo e às propostas defendidas:

“Este resultado, com mais de 80% dos votos para a nossa chapa, mostra que o que ganha eleição são as pessoas que estão na luta, mostrando o trabalho que foi feito e as propostas que apresentamos durante a campanha”, disse Deumeires.

Deumeires tem 59 anos, é natural de Tupi Paulista (SP), mas construiu sua trajetória sindical e educacional em Dourados, onde chegou nos anos 1980. Professora desde 1987, é formada em Ciências e Matemática, com pós-graduação em Gestão Escolar. Sua atuação sindical começou ao enfrentar, ainda como contratada, a negativa de direito à licença-maternidade:

“Fui ao sindicato. E o sindicato lutou por mim. Aprendi cedo que só a união nos protege. E é essa força que trago comigo”, afirmou.

Prioridades da nova gestão

Entre os compromissos de campanha da nova diretoria, estão:

Novo concurso público para professores e administrativos;

para professores e administrativos; Redução da diferença salarial entre efetivos e convocados ;

; Cumprimento pleno da Lei do Piso , incluindo jornada e carreira;

, incluindo jornada e carreira; Revogação do desconto de 14% nos salários de aposentados;

nos salários de aposentados; Enfrentamento à privatização da educação pública ;

; Valorização dos administrativos da educação, com piso nacional.

A Fetems representa a maior categoria do serviço público em Mato Grosso do Sul e a nova diretoria será empossada em julho.