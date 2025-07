Fibromialgia será reconhecida como deficiência por lei a partir de 2026

NOVOS MERCADOS Riedel vai à Ásia buscar novos mercados e proteger MS da tarifa dos EUA

Diante da ameaça de tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, embarca em agosto para uma missão internacional na Ásia. O objetivo é claro: buscar novos mercados para proteger o setor produtivo sul-mato-grossense e reduzir a dependência econômica do comércio com os americanos. […]